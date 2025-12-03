Feijóo exige a Sánchez un plan de ayudas inmediatas para afectados por la peste porcina y tiende la mano para aprobarlas

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el XIII Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía, a 3 de diciembre de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este miércoles al Gobierno un plan de ayudas inmediatas y medidas extraordinarias para el sector afectado por la crisis de la peste porcina y ha "tendido la mano" al Ejecutivo para "aprobar en el Parlamento las medidas necesarias" con el objetivo de contener el brote y compensar a los perjudicados.

Así lo ha asegurado Feijóo en una reunión con más de una veintena de representantes de asociaciones y empresas afectadas ---del sector agroganadero, caza, veterinario, interprofesionales, distribución y empresa--, en la que ha estado acompañado por el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, y las responsables agrarias de la formación, Carmen Crespo y Mila Marcos.

Durante el encuentro, Feijóo ha reclamado un Plan Extraordinario de Refuerzo de Control Cinegético en la fauna salvaje, el refuerzo de la inspección en frontera y una campaña de promoción, entre otras cuestiones, según ha informado el PP en un comunicado.

"AUNAR ESFUERZOS PARA QUE LA EPIDEMIA CONTINÚE ENCAPSULADA"

Feijóo ha trasladado a los asistentes que el PP ha solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro de Agricultura, Luis Planas, ha registrado una proposición no de Ley (PNL) con la postura y las reclamaciones, así como una batería de preguntas parlamentarias al Gobierno sobre el tema.

Según el PP, frente al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de viaje en México, Feijóo ha mostrado la disposición del PP a ayudar al sector y ha pedido "aunar esfuerzos para que la epidemia continúe encapsulada". "La visión ideologizada del Gobierno, criminalizando a cazadores y señalando al mundo rural, está en el origen último de la crisis como responsable de la sobrepoblación y el descontrol", ha añadido.

Ante "la gravedad" que podría suponer la extensión del problema, el líder popular ha explicado a los asistentes que las CCAA del PP ya están adoptando "medidas coordinadas" y ha hecho extensiva esta voluntad de cooperar al Gobierno porque el Estado tiene que poner todos los medios a su disposición para aislar el brote y que se contenga en su origen.

Dicho esto, ha "tendido la mano al Gobierno para aprobar en el Parlamento las medidas necesarias para la contención del brote y la compensación del sector de acuerdo con la evolución de la situación y las comunidades autónomas", según el mismo comunicado.

CONTROL DE FRONTERAS

Feijóo considera que el Gobierno debe aprobar un Plan Extraordinario de Refuerzo de Control cinegético en la fauna salvaje y debe actualizar los censos a fin de fijar medidas exhaustivas que permitan frenar la sobrepoblación y reforzar la seguridad sanitaria del sector ganadero.

Además, ha reclamado un Plan de ayuda inmediatas y extraordinarias para el sector del porcino para "contener el derrumbe de precios y que este afecte a la viabilidad de las explotaciones, informar a la población de que no existe daño potencial para la salud humana y apoyar de forma explícita al sector de cara a la campaña navideña".

El líder del PP ha reclamado el refuerzo de las inspecciones en frontera, actualmente son insuficientes, así como aumentar el personal veterinario y técnico especializado, sobre todo en los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) de los puertos.

El PP ha informado que, por parte del sector afectado, han asistido Angel Villafranca, presidente de Cooperativas Agroalimentarias; Gabriel Trenzado Falcón, de Cooperativas Agroalimentarias; Pedro Barato, presidente de Asaja; Josep Escandell, de la Federación nacional de caza; Alberto Herranz de la Interprofesional del porcino; Ignacio Garcia Magarzo, director general de Asedas; Christian Gortazar, experto sanidad animal; Juan Antonio Cánovas de El Pozo; Carmina Samper del Grupo Jorge; y Christian Gortazar, experto sanidad animal.

También estaban presentes David Urieta Lazaro de COAG; Giuseppe Aloisio de ANICE; Jesus Manuel González Palacín, coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León; Raúl Montoya Téllez, Servicios técnicos de Unión de Uniones; Tomas Rubialto de Valls Company; Mauricio Quevedo por parte de FIAB; Jose Ramón González secretario de Ganadería de UPA; Pedro Matarranz de UPA; Jose Luis López, presidente de Artemisan; Adoracion Llorente, directora de la Asociación Nacional de Criadores de Porcino Selecto, en representación de ANPROGAPOR; y Gonzalo Moreno presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España.