Feijóo felicita el Día de Melilla, que hoy "conmemora 529 años de españolidad, historia y convivencia"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que Melilla conmemora este 17 de septiembre "529 años de españolidad, historia y convivencia" y ha subrayado que la ciudad autónoma merece todo el respaldo, en un momento en que la defensa de las fronteras "vuelve a estar en el centro del debate" tras entrada masiva de migrantes irregulares a Ceuta.

"Esta tarde estaré acompañando a los melillenses en su día", ha afirmado el presidente del PP, que viaja hoy hasta allí para participar el acto institucional con motivo del Día de la ciudad autónoma junto al presidente de Melilla, Juan José Imbroda.

En un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha señalado que "hoy Melilla conmemora 529 años de españolidad, historia y convivencia". "En un momento en el que la defensa de nuestras fronteras vuelve a estar en el centro del debate, la ciudad autónoma merece todo nuestro respaldo", ha recalcado.

EL LUNES IRÁ A CEUTA CON UNA DELEGACIÓN DEL PPE

El viaje de Feijóo a Melilla se produce después de verse en Madrid con el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, para abordar "la situación de urgencia migratoria en Ceuta" tras la avalancha de los días 30 y 31 de julio.

Esta tarde Feijóo participará en los actos institucionales y su agenda continuará este viernes, donde tiene previsto un acto con la sociedad civil y otro con el PP de Melilla, según fuentes del partido.

Además, Feijóo volverá el lunes 21 de septiembre a Ceuta --en su cuarta visita desde que estalló la crisis-- acompañado de una delegación del Partido Popular Europeo (PPE) que encabezará su presidente, el alemán Manfred Weber, y de su secretaria general, la eurodiputada española Dolors Montserrat. Su objetivo es "europeizar" la crisis que vive estas semanas la ciudad autónoma, según fuentes de la formación.