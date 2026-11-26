Archivo - El exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos, durante a la 40 Reunió Cercle d'Economia, en el Palau de Congresos de Cataluña, a 6 de mayo de 2025, en Madrid (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este miércoles a Pablo Hernández de Cos tras su nombramiento como nuevo presidente del Banco Central Europeo (BCE). A su entender, es el "premio a una gran trayectoria" y le ha deseado "muchos éxitos".

Hernández de Cos (Madrid, 20 de enero de 1971) será el primer español en presidir el BCE desde su creación en 1998, después de que los líderes europeos hayan alcanzado este jueves un acuerdo sobre su nombramiento para suceder a Christine Lagarde.

Economista y jurista de formación, cuenta con cerca de tres décadas de experiencia en banca central y una trayectoria vinculada al Banco de España, el BCE y distintos organismos financieros internacionales, entre ellos el Banco de Pagos Internacionales (BPI), que dirige desde julio de 2025.

"Mi reconocimiento y mi felicitación a Pablo Hernández de Cos por su nombramiento como nuevo presidente del Banco Central Europeo", ha asegurado Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press.

El líder del PP considera que este nombramiento es "el premio a una gran trayectoria, que culmina con una gran responsabilidad al frente de una de las instituciones económicas más importantes de Europa". "Le deseo muchos éxitos", ha enfatizado.

FEIJÓO HABÍA AVALADO SU CANDIDATURA

El pasado 15 de octubre, tras participar en una reunión de líderes del Partido Popular Europeo (PPE), previa al Consejo Europeo, Feijóo ya dio públicamente su apoyo a Hernández de Cos para presidir el BCE, una candidatura que también avalaba el Gobierno de Pedro Sánchez.

"No he visto un mejor currículum que éste", afirmó entonces en Bruselas, para subrayar que Europa necesita un relevo "solvente", con "experiencia" y que sea un "economista reputado", cualidades que según dijo, reúne el exgobernador del Banco de España.

El nombre de Hernández de Cos ha aparecido en los últimos años en las quinielas como posible ministrable. De hecho, fue uno de los nombres que circuló antes de las generales del 23 de julio de 2023 como posible ministro de Economía del PP si Feijóo hubiera llegado al Palacio de la Moncloa.