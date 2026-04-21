Feijóo insiste en que la "prioridad nacional" es el arraigo y sólo cabe aplicarla dentro de la ley

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo,en los pasillos del Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado algunas interpretaciones sobre el concepto de "prioridad nacional" para acceder a ayudas públicas, pactado con Vox en Extremadura, y ha querido dejar claro que ese principio se basa en el arraigo y que sólo cabe aplicarse dentro de la legalidad vigente.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Feijóo se ha remitido a lo que figura en el acuerdo firmado y a las palabras de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, en su discurso de investidura.

"Lo importante no es lo que consideramos, sino lo que está firmado y lo que está escrito --ha recalcado--. Y lo que se está firmado, que se está practicando en otras comunidades autónomas de distinto signo, es valorar el tiempo que lleva una persona viviendo en un ayuntamiento, en la comunidad o en el país, siempre de acuerdo con las leyes".

NO ES LA NACIONALIDAD, ES LA VECINDAD

Es lo que el PP explica como "arraigo" o "vecindad", es decir, el tiempo que se lleva viviendo en esa comunidad autónoma, con independencia de la nacionalidad de las personas que están viviendo en España. Y "por si acaso hubiera dudas", según recalca Feijóo, "nunca" se aplicará en contra de las leyes.

Por ello, y con independencia de lo que interprete Vox y lo que "considere oportuno", el líder del PP insiste en que lo que se aplica es lo pactado. "El texto no puede ser más claro --recalca--. Yo lo único que pido es un poco de rigor. Leamos lo que se firma y no interpretemos ni digamos cosas distintas a las que se ha firmado".