Feijóo insta a Sánchez a dimitir tras la condena al fiscal general, un "peón" en la "operación política" contra Ayuso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a asumir responsabilidades políticas tras la condena al fiscal general del Estado. A su entender, con un "mínimo de decencia no habría otra salida" que dimitir. Para Feijoo, Álvaro García Ortiz se prestó a "ser peón" en la "operación política" contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, el Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

"García Ortiz ha escrito una página negra en la historia democrática española", ha declarado, para añadir que la "tinta para escribirla" se la ha proporcionado Pedro Sánchez porque necesita el "escudo" de la Fiscalía ante los presuntos casos de corrupción que le rodean.

Por eso, ha dicho que "con un mínimo de decencia" no "habría otra salida que la dimisión del presidente del Gobierno y la devolución a los españoles de la voz para decidir qué futuro político deseamos". Eso sí, ha indicado que está seguro que no tomará esa "salida digna".

Feijóo ya se había pronunciado en redes sociales este mediodía. En un mensaje en 'X', había instado al jefe del Ejecutivo a pedir perdón a los españoles por la "burda operación política", tras la decisión del Tribunal Supremo. Según ha recalcado, "esta anomalía pesará siempre" sobre Pedro Sánchez.

