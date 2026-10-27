Feijóo justifica su pacto "táctico" con Vox tras la "coalición de desesperados" de Sánchez: "Ha cambiado el tablero"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM), a 25 de octubre de 2026, en Salamanca, Cas - Manuel Ángel Laya - Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado su "acuerdo táctico" con Vox en el Senado para "intentar mantener la mayoría absoluta" en la Cámara Alta y responder a la "coalición de desesperados" del PSOE, Frente Amplio y otras fuerzas de izquierda. A su entender, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "cambiado el tablero" con ese pacto de la izquierda y era "imprescindible" responder.

"Las reglas de juego han cambiado. El tablero el señor Sánchez lo ha cambiado y, por tanto, hay que responder a un movimiento de Sánchez y de todos sus socios", ha afirmado, para añadir que "no responder" sería una "irresponsabilidad". De hecho, ha confesado que no habría fraguado este pacto con Vox si el PSOE no hubiera firmado una coalición con Frente Amplio y otros partidos territoriales de izquierda.

En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha explicado que su pacto con Vox es una respuesta esperada por la mayoría de los españoles que quieren un cambio en España y ha señalado que, a diferencia del pacto del PSOE con otras fuerzas de izquierda, no desaparecen las siglas de PP y Vox.

"Lo que hemos hecho es una coordinación imprescindible para mantener las posibilidades de mayoría absoluta en la Cámara Alta", ha dicho, para insistir en que el acuerdo entre PP y Vox es una "respuesta responsable" a la "coalición de desesperados" de Sánchez.

EL PP "SIGUE SIENDO UN PARTIDO REFORMISTA" Y VOX "MÁS RUPTURISTA"

Feijóo ha subrayado que PP y Vox son partidos "distintos" y ha dejado claro que su formación seguirá siendo un partido reformista.

"Sigue habiendo un partido reformista de centro derecha, que es el Partido Popular, y un partido más rupturista que es Vox", ha manifestado, para añadir que el objetivo era encontrar un "un punto de encuentro" para intentar mantener la mayoría absoluta en la Cámara.

Además, Feijóo ha afirmado que Sánchez es "una persona conflictiva" en el Gobierno y con sus colaboradores. Es más, ha dicho que al jefe del Ejecutivo le gusta "el conflicto en España". "Estamos ante una situación de emergencia. La necesidad de un cambio político en España. El que le ponga una rueda al cambio político asumirá su responsabilidad", ha avisado.

A un mes de las elecciones generales, el presidente del Partido Popular ha afirmado que la regeneración que necesita España "pasa por intentar que Sánchez no sea protagonista ni siquiera en la siguiente legislatura".

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