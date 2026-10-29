Feijóo lamenta la muerte de Fátima Báñez en el accidente de Urda: "Era una mujer incansable y una leal amiga"

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la Presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, en el 40º aniversario de la creación de la “Fundación CEOE” en el Teatro Real de Madrid, a 20 de noviembre de 2025, en Madrid (España).- Jose Velasco - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado el fallecimiento de la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP, Fátima Báñez, que ha perdido la vida en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo.

"Con enorme tristeza nos han confirmado que Fátima Báñez es una de las fallecidas en el accidente de tren de Urda (Toledo). Era una mujer incansable, leal amiga y siempre comprometida con mejorar la vida de los españoles", ha trasladado Feijóo a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

La exministra, de 59 años, ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido este miércoles por un tren AVE de Renfe. Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza.

Tanto la patronal CEOE como el PP esperaban noticias de la exministra desde que se produjo el accidente, perdiendo la esperanza a medida que pasaban las horas.

"Todo el Partido Popular llora su pérdida junto con su marido, sus hijos y todas las personas que la queríamos. Honraremos su memoria y la de todas las víctimas. Descanse en paz", ha expresado el líder de los 'populares'.

'BARONES' DEL PP EXPRESAN SUS CONDOLENCIAS

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado que España "pierde a una gran mujer política", a quien ha recordado como "alegre, dispuesta, solvente y tan buena gente": "Qué pena tremenda nos causa la muerte de Fátima Báñez en el accidente de tren, la vamos a echar mucho de menos".

"Era una persona extraordinaria, una mujer brillante, líder, capaz, buena gente y siempre comprometida con Andalucía y con España. Me duele mucho su pérdida. Descansa en paz, amiga. Te recordaré siempre con una sonrisa", ha expresado el presidente andaluz, Juanma Moreno.

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha trasladado todo su "cariño" a la familia, amigos y compañeros de Báñez, a quien ha definido como "una persona noble, cercana y de gran corazón": "Siento un profundo dolor por la pérdida de mi querida amiga Fátima Báñez. Ceuta siempre la encontró a su lado cuando la necesitó. Descansa en paz".

"Cuesta encajar lo ocurrido y escribir estas palabras. Esperaba encontrarme con Fátima Báñez hoy en Madrid para participar junto a ella en un acto de CEOE. Lamento profundamente su fallecimiento en el trágico accidente de Urda", ha lamentado la presidenta de Extremadura, María Guardiola, resaltando que Báñez "dedicó buena parte de su vida al servicio público, y siempre lo hizo con un firme compromiso por España".

El presidente murciano, Fernando López Miras, ha recibido también "con mucha tristeza" el fallecimiento de "una mujer incansable, inteligente y cercana, cuyo compromiso con España ha sido y será un ejemplo para todos": "Mis condolencias y cariño a su familia, y a todo el Partido Popular, hoy lloramos su pérdida".

"Fátima era una mujer fuerte, cercana, trabajadora incansable, siempre sensible y comprometida con el interés general, y devota de su tierra, Andalucía, a donde se dirigía. Me quedo con el recuerdo de nuestra última conversación, el Día de la Hispanidad, siempre pendiente, siempre animando, siempre alentando", ha expresado la presidenta balear, Marga Prohens.

De su lado, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha recordado a la exministra como "una persona extraordinaria, una gran compañera y una política ejemplar, cuyo compromiso con España será siempre un referente para todos nosotros".

"Muy triste ante la confirmación del fallecimiento de mi amiga Fátima Báñez en el accidente ferroviario de Urda. Fue una extraordinaria ministra y demostró siempre su compromiso con Castilla y León y todos los españoles con su trabajo y esfuerzo. Un fuerte abrazo y todo mi cariño y condolencias a su familia, amigos y compañeros", ha subrayado el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

OTROS CARGOS DEL PP LAMENTAN LA PÉRDIDA

El secretario general del PP, Miguel Tellado, también ha recibido con "gran tristeza" la noticia y ha trasladado su "pésame, cariño y fuerza" a la familia de Báñez y al resto de fallecidos en el accidente ferroviario. "Se nos ha ido una persona magnífica y una extraordinaria servidora pública; solo los buenos políticos pueden enorgullecerse de dejar un país mejor que el que encontraron y Fátima era una de ellas", ha defendido.

"Una gran gestora, una reformista valiente, una mujer de Estado y una de las personas más buenas, nobles y cariñosas que he conocido. Descansa en paz, querida Fátima", ha escrito en 'X' la diputada y 'número dos' del PP en la lista de Madrid al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

El PP de Huelva se ha unido a las condolencias y ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de su "presidenta de honor". Onubense de San Juan del Puerto, ministra de Empleo y "referente para todos", deja "una huella imborrable en el partido". "Nuestro cariño y apoyo a su familia y amigos. Descansa en Paz, Fátima", ha señalado la formación.

SIETE AÑOS COMO MINISTRA DE EMPLEO Y SEIS EN LA FUNDACIÓN CEOE

Báñez era presidenta de la Fundación CEOE desde julio de 2020, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Ministerio de Empleo.

Nacida en Huelva en 1967, Báñez desempeñó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social desde diciembre de 2011 a junio de 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Fue la encargada de llevar a cabo la reforma laboral que aprobó el PP en el año 2012, duramente critica por los sindicatos y contra la que se convocó una huelga general con el objetivo de lograr su derogación.

La exministra dejó la política en marzo de 2019 con la intención de incorporarse a la empresa privada, donde era consejera independiente en Rovi y consejera externa de Iberdrola Energía Internacional. Antes de eso, Báñez fue consejera independiente en Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, a la que dio el salto tras haber sido consejera de la filial de la energética en México.

Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, antes de ser ministra de Empleo ocupó brevemente, en funciones, el cargo de ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde agosto hasta noviembre de 2016.

Fue diputada por Huelva en el Congreso (2000-2019), donde ejerció importantes responsabilidades en el área económica del Grupo Parlamentario Popular y fue presidenta de la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja (2018-2019).

Con anterioridad, desde noviembre de 1997 a junio 2000, fue miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía.

Comenzó su vida profesional en la empresa privada como responsable de Estrategia y Desarrollo Corporativo del grupo de empresas familiar (1993-1997), volviendo en noviembre de 2019 a la actividad privada como consultora y asesora empresarial.