Feijóo llama a concentrarse por Ceuta frente a un "Gobierno que miente y abandona a los ceutíes"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo - César Arxina - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a participar en las concentraciones en apoyo a Ceuta que se celebrarán este miércoles en todo el país como hará él mismo en la convocada en Madrid frente a un "Gobierno que miente y abandona a los ceutíes".

"El Gobierno que miente y abandona a los ceutíes intenta sabotear las concentraciones de apoyo en defensa de Ceuta previstas para hoy", ha denunciado el líder de los 'populares' en un mensaje en la red social 'X', en referencia a la decisión de la Delegación del Gobierno de Madrid de no tramitar la concentración convocada en Madrid por el Ayuntamiento de la capital.

"Yo sí defenderé las fronteras de mi país. Yo sí me pondré del lado de mis compatriotas. Yo sí defiendo con contundencia la españolidad de las ciudades autónomas", ha sostenido Feijóo, confirmando que estará en la concentración para mostrar su apoyo "a la causa ceutí".

"Pese al boicot del Gobierno, a las 20h, todos a Cibeles. Y todos con Ceuta", ha reclamado el líder de la oposición, quien previamente se desplazará a la ciudad autónoma para asistir al acto institucional con motivo del Día de Ceuta junto al presidente autonómico, Juan Vivas.