Feijóo llama a unir el voto en el PP y no "dispersarlo" con Vox: "Si nos dividimos, no venceremos"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este viernes la gestión de Alfonso Fernández Mañueco como un "aval" y ha pedido unir el voto en torno al Partido Popular en las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo, sin "dispersarlo" con Vox, formación a la que no ha citado en ningún momento. Por eso, ha llamado a no seguir la estrategia de los romanos de "divide y vencerás".

"Pido el voto para lo que funciona. Os pido que no dispersemos las fuerzas. Los romanos sabían perfectamente cómo ganar al enemigo: Dividir y vencer. Si nosotros nos dividimos, no venceremos. Si nosotros nos unimos, seremos implacables", ha proclamado en un mitin en el Teatro Fernando Arrabal en Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Feijóo ha insistido en que si unen el voto de centro-derecha en el PP "multiplicarán el resultado" en los comicios mientras que si "dispersan las fuerzas, multiplicarán las incertidumbres". "Y os pido que nos unamos en las urnas porque la certeza del día siguiente de las elecciones es lo fundamental", ha apostillado.

"A LA JUNTA DE CYL SE VIENE APRENDIDO, NO A APRENDER"

A renglón seguido, ha defendido la gestión de Mañueco en estos siete años al frente de la Junta de Castilla y León, subrayando que es una persona que "tiene criterio" y "un equipo experimentado". "A la Junta de Castilla y León se viene aprendido, no se viene a aprender", ha enfatizado, para llamar al PP a "movilizarse" en esta campaña y recorrer "pueblo a pueblo" y "ciudad a ciudad" para que el día 16 de marzo esta región "amanezca fuerte".

El líder del PP ha recalcado que su partido se presenta a las elecciones "para ganar, para gobernar, para servir a la gente" y "para resolver los problemas". Por eso, ha subrayado que después de ganar quiere gobernar, "sin cálculos y sin conveniencias", mientras que otros se presentan "para perder por muy poco" o para "bloquear" y que "no gobierne el que gane".

"Hay otros partidos que se presentan para comentar la realidad. Y hay otros partidos que se presentan para condicionar a aquellos que ganen las elecciones", ha criticado, en alusión de nuevo al partido de Santiago Abascal.

ENUMERA SUS SEIS COMPROMISOS CON SALAMANCA

En su primer mitin de campaña --en el que han intervenido también el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Javier Iglesias; el presidente del PP de Salamanca, Carlos Manuel García; y el alcalde de la localidad, Marcos Iglesias--, Feijóo ha enumerado sus seis compromisos con Salamanca, en materia de trenes, carreteras, sedes judiciales, industria, vivienda y sector agrario.

Así, se ha comprometido en lo relativo a los trenes a trabajar para extender la cuarta frecuencia del Alvia a Madrid-Salamanca a los fines de semana y, si hay demanda, "la quinta también". Sobre carreteras, ha señalado que hay que mejorar los accesos a la capital, que "no necesitan más excusas" ni "parches", sino "más agilidad",

Asimismo, ha indicado que los cuarteles y las sedes judiciales de la provincia "necesitan recursos", criticando que el PSOE "no puede trasladar la idea de que muchas provincias nunca son prioritarias", al tiempo que ha reivindicado que "sin industria no hay actividad económica, no hay población y se cierran los pueblos".

Ha apostado por construir más viviendas, incidiendo en su promesa de que si llega al Gobierno quiere construir "250.000 viviendas al año, un millón de viviendas en la legislatura" con las que se podrán "hacer más de 500.000 puestos de trabajo".

Y ha instado a flexibilizar el saneamiento ganadero, posicionándose "al lado" del campo y de la competitividad de los sectores agrarios. "Defendemos vuestros intereses siempre", ha recalcado.

