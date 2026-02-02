Feijóo llega a la comisión de la dana como si fuera su "primera sesión de control" en el Congreso

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, comparece en la Comisión de investigación de la Dana, en el Congreso de los Diputados, a 2 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
Europa Press Nacional
Actualizado: lunes, 2 febrero 2026 11:43
MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que acude a declarar a la comisión del Congreso sobre la gestión de la dana que afectó en octubre de 2024 a la provincia de Valencia como si fuera su "primera sesión de control en las Cortes.

Feijóo, que ha llegado a la comisión de investigación acompañado por su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha dicho que en su momento respondió a la jueza y que también responderá a los grupos "por respeto institucional"

"Por supuesto, he respondido a la jueza y responderé a los grupos por respeto institucional, pero en fin, me da la sensación que esta va a ser mi primera sesión de control", ha ironizado ante los periodistas a la entrada de la comisión.

Preguntado también por la comparación que ha realizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre la gestión del accidente ferroviario de Adamuz y la de la dana de Valencia, Feijóo ha respondido que "igual" se habla de eso también en la comisión.

