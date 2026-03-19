Feijóo niega que el PP esté detrás de las críticas de exdirigentes de Vox contra Abascal: "Es falso"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las bilaterales mantenidas con el vicepresidente del Gobierno de Italia, Antonio Tajani y el líder del partido Kataeb Libanés, Samy Gemayel. - DIEGO PUERTA - PP

"¿Alguien se cree que el PP está detrás de las declaraciones o de las posiciones de los exdirigentes de Vox?", se pregunta desde Bruselas

BRUSELAS/MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha negado este jueves que su partido esté detrás de las declaraciones de exdirigentes de Vox contra la cúpula de ese partido que dirige Santiago Abascal. Es más, ha subrayado que el PP no ha hecho ninguna manifestación sobre las decisiones que ha tomado esa formación sobre su "líder en Murcia", "en Castilla y León" u "otros ayuntamientos", en alusión a José Ángel Antelo, Juan García Gallardo o Javier Ortega Smith.

"¿De verdad que se le va a hacer responsable al PP de las decisiones de otro partido político? Eso no es justo, pero no solamente no es justo, es que es falso", ha declarado Feijóo en una comparecencia en Bruselas, al se preguntado cómo valora que Vox vincule a los críticos de Abascal con una "estrategia de Génova" para intentar desestabilizar a Vox.

Después de las elecciones de Castilla y León, en las que Vox no cumplió sus expectativas pese a que subió un escaño, varios exdirigentes y críticos de Vox, como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith, han exigido la celebración de un congreso abierto a todos los afiliados para debatir sobre la estrategia del proyecto político y los ámbitos de mejora en la organización.

Mediante un manifiesto, publicado en una web no oficial de Vox en la medianoche del miércoles, han pedido convocar un congreso extraordinario "con plazos suficientes y reglas claras" que sirva para hacer "una revisión completa de la arquitectura interna del partido".

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, pidió a Espinosa y los críticos que "se metan el ego por donde les quepa" mientras que el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, calificó de "delirante" pedir un congreso cuando a Abascal se le eligió "antes de ayer" e insistió en que es la estrategia de 'Génova'.

DICE QUE EL PP NO HA HECHO MANIFESTACIONES SOBRE LO QUE OCURRE EN VOX

A preguntas de los medios, Feijóo ha negado que el PP esté detrás de esas manifestaciones de exdirigentes de Vox. "¿Alguien se cree que el Partido Popular está detrás de las declaraciones o de las posiciones de los exdirigentes de Vox? ¿De verdad que es razonable llegar a esa conclusión?", se ha preguntado.

El líder del PP ha criticado que se intente trasladar que el Partido Popular está detrás de esas críticas y ha reiterado que "no es justo". "Es falso. Y yo creo que nadie puede defender la decisión que Vox tiene. Es un partido político que asume sus relaciones, toma sus decisiones con sus dirigentes y hasta aquí", ha enfatizado.

Feijóo ha subrayado además que el Partido Popular no ha hecho "una sola manifestación sobre las decisiones que ha tomado Vox" en relación con "su líder en Murcia, en Castilla y León, con su líder en otros ayuntamientos o con su anterior portavoz del grupo parlamentario", en alusión a Antelo, Gallardo, Ortega Smith o Espinosa de los Monteros.

"Nada tenemos que ver y no me parece justo transferir al Partido Popular una responsabilidad que no tiene y un protagonismo que nunca jamás ha ejercido", ha zanjado el presidente del Partido Popular desde Bruselas.