Feijóo no cederá en sus condiciones para renovar el CGPJ y defenderá ante Bolaños que responden a un "mandato europeo"

'Génova' dice que si para la investidura se ha aceptado una Ley de Amnistía, que se apruebe ahora la ley para el Consejo que pide el PP



MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no cederá en sus condiciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que pasan por "despolitizar" la Justicia y que "los jueces elijan a los jueces". Es más, el PP defenderá ante el ministro de Justicia, Félix Bolaños que hay un "mandato europeo" que avala sus tesis, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

Después de casi cinco años de mandato caducado, el nuevo Gobierno ha insistido en la urgencia de renovar el CGPJ. Para el presidente del Gobierno la situación actual es "insostenible", mientras que para el ministro Bolaños esa renovación "no es una opción" sino "una obligación".

Sin embargo, PSOE y PP difieren sobre cómo afrontar esa renovación. Mientras los socialistas defienden que hay que hacerla con el sistema vigente, el PP reclama un cambio en la ley, forma que a los jueces los elijan los jueces y a "los juristas de reconocido prestigio los elijan las Cortes", según declaró el propio Feijóo esta semana.

UN COMPROMISO ELECTORAL DEL QUE NO SE MOVERÁ

Fuentes del PP han recalcado que el líder de su partido no se va a mover de su tesis, máxime cuando se presentó a los comicios con esa promesa electoral y su programa contó con el aval de una mayoría de españoles al ser el ganador de las generales el pasado 23 de julio.

En ese programa, el PP se compromete a "reforzar las garantías de independencia" del Poder Judicial "mediante la reforma de su ley Orgánica, incluyendo la modificación del sistema de elección de los miembros del Consejo de manera que sean los jueces y magistrados los que elijan a los 12 vocales de procedencia judicial". "Derogaremos la reforma que hoy impide su normal funcionamiento", añade el citado documento electoral.

En 'Génova' han asegurado además que si para la investidura de Pedro Sánchez, el PSOE ha aceptado elaborar una Ley de Amnistía para lograr el apoyo de Junts, que ahora "hagan una ley que despolitice la Justicia para lograr el apoyo del PP", máxime cuando esa reforma del sistema es "consecuente con lo que pide Europa", según han indicado a Europa Press fuentes de la cúpula 'popular'.

DESCONFIANZA HACIA BOLAÑOS

En las filas del PP no ocultan su desconfianza hacia Bolaños --al que definen como "el ministro para la amnistía"-- porque les "mintió" en la pasada legislatura cuando se sentaron a negociar el CGPJ y paralelamente estaba pactando con los independentistas la supresión del delito de sedición y la rebaja de la malversación.

Los 'populares', en cualquier caso, están dispuestos a sentarse con el ministro si les llama, pero para trasladarle personalmente sus condiciones para renovar el Consejo. Bolaños ya inició este viernes su primera ronda de contactos en Justicia con una reunión con el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte.

Este viernes, en una charla informal con periodistas, Sánchez afirmó que no tiene previsto cambiar las mayorías y apeló a la responsabilidad del PP. Sin embargo, los 'populares' no descartan que al final lo haga porque, según aducen, "nada es imposible" con el presidente del Gobierno. "El PP no le concede a Sánchez ningún límite porque ya ha demostrado que no los tiene", según las fuentes consultadas.

En cualquier caso, el PP deja claro que habrá renovación si se cambia la ley para modificar el sistema de elección. "Si lo que se pretende es independencia del Poder Judicial, habrá sin duda una renovación rápida del Consejo. Si lo que se pretende es seguir politizando la Justicia, habrá más dificultades", reconoció el pasado miércoles Feijóo.

PENDIENTE DE LA RENOVACIÓN DE UN VOCAL DEL SENADO

Paralelamente, el PP lleva meses exigiendo el vocal del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al Grupo Popular en el Senado. El pasado mes de diciembre el Gobierno y el CGPJ lograron presentar los nombres de los cuatro magistrados del TC que relevaron a los que vieron caducar su mandato el pasado 12 de junio: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exdirectora del Ministerio de Presidencia Laura Díez, propuestos por el Gobierno; el magistrado del Tribunal Supremo (TS) César Tolosa y la magistrada jubilada del TS María Luisa Segoviano, por parte del CGPJ.

Sin embargo, aún queda pendiente una vacante que debe elegir el Senado, después de que el magistrado de sensibilidad conservadora Alfredo Montoya renunciara a su cargo el pasado mes de julio por motivos de salud. Por lo tanto, estos últimos meses han sido once los integrantes del Pleno del TC.

La Cámara Alta debe elegir al sustituto de Alfredo Montoya entre los candidatos designados por los distintos Parlamentos autonómicos, pero ese plazo expiró al acabar la pasada legislatura. Se espera que el nuevo Senado reactive este procedimiento, como exige el PP.