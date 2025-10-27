Feijóo: "No es decente que al autónomo le pidan cientos de papeles y un ministro contratase vicios con dinero público"

(I-D) La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la gala de los XXIV Premios Autónomo del Año, en el Auditorio Santander, a 2 - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que "no es decente" que a un autónomo se le pidan "cientos de papeles para justificar que usa su línea telefónica para trabajar" y, sin embargo, haya habido ministros en el Gobierno de España contratando sus "vicios con dinero público", en alusión al extitular de Transportes, José Luis Ábalos.

Así lo ha asegurado el acto de entrega de los XXIV Premios Autónomo del Año en el Auditorio del Banco Santander organizado por ATA --que ha clausurado su presidente, Lorenzo Amor--, al que han asistido de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, entre otros.

En su intervención, Feijóo ha criticado duramente la "brutal subida de cotizaciones anunciada" por el Gobierno y las subidas de impuestos, recalcado que "trabajar duro debe ser premiado, no penalizado" porque "los autónomos no son ricos malvados" sino que "son trabajadores".

En este punto, ha aludido a los casos de corrupción que han afectado a miembros del Gobierno y del PSOE. "Yo me niego a vivir en un país donde pueden circular maletines de billetes por los ministerios y al autónomo no se le pasa ni media", ha enfatizado.

Es más, ha dirigido sus ataques contra el exministro Ábalos, que sigue siendo diputado en el Congreso, adscrito al Grupo Mixto. "No es decente que a un autónomo se le pidan cientos de papeles para justificar que usa su línea telefónica sólo para trabajar y ha habido ministros contratando sus vicios con dinero público. Yo no creo en ese país", ha indicado.

"LA CLASE MEDIA LANGUIDECE"

En su intervención, Feijóo ha desgranado algunas de las medidas de su plan de autónomos, que presentará en breve: tarifa cero para los nuevos autónomos el primer año; eximir del pago de IVA a los que facturen hasta 85.000 euros al año y que beneficiaría a 1,4 millones de autónomos; y menos burocracia.

Feijóo ha dicho que España no se explica "sin la valentía de quienes empeñan su dinero y su tiempo para generar riqueza y oportunidades". A su juicio, se trata de que no se "criminalice" ni la libertad, ni el esfuerzo ni el éxito. "Menos trabas, menos impuestos, menos miedo", ha defendido.

Además, el líder del PP ha denunciado que con Sánchez los salarios medios siguen perdiendo poder adquisitivo y progresivamente se acercan al salario mínimo y ha recalcado que esto "no significa igualdad, sino que la clase media languidece y los españoles se empobrecen". "Este país tiene que cambiar el rumbo que está empujando a la pérdida de renta a muchos hogares", ha advertido.

Tras acusar al Gobierno de "normalizar lo que no es normal", ha elogiado la labor que realiza la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). "Que los autónomos no convoquen manifestaciones o huelgas no quiere decir que no tengan necesidades y derechos", ha concluido.