Feijóo sobre el no de ERC a que Iceta sea senador: "Empiezan fuerte, acreditando que son los que van a mandar"

Actualizado 15/05/2019 16:41:35 CET

Apela a "unir" el centro derecha y advierte: "Que nadie piense que puede haber un alcalde del PSOE sin los votos de las mareas y del BNG"

PADRÓN (A CORUÑA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha evidenciado este miércoles que la decisión de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de no permitir en el Parlament que el socialista Miquel Iceta sea senador por designación autonómica "acredita" que los independentistas "son los que van a mandar en los próximos cuatro años". "Empiezan fuerte", ha puntualizado.

Así lo ha expresado durante un mitin de campaña en Padrón (A Coruña), donde, ante un salón con en torno a un centenar de asistentes, también han intervenido el presidente del PP provincial de A Coruña, Diego Calvo, y el alcalde y candidato popular a la reelección el próximo 26 de mayo, Antonio Fernández Angueira.

En este contexto, Feijóo ha aprovechado para criticar que los nacionalistas catalanes no dejen al PSOE elegir a su presidente en la Cámara Baja "ni con mayoría absoluta" en esta. "Cuando el presidente del Gobierno de España (Pedro Sánchez) tiene como socios a partidos políticos que quieren destruir España, el presidente hará lo que le manden sus socios independentistas", ha asentado el también líder de la Xunta.

Además, Feijóo ha dedicado varias críticas al líder del Ejecutivo estatal en funciones un día después de su visita a Galicia en campaña. Desde Santiago, este martes Pedro Sánchez dijo que "seguro" visitaría la capital gallega en el Xacobeo 2021.

De ello se ha servido el presidente de los populares gallegos para afear al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero que no visitase la Comunidad durante el Año Santo 2010. No en vano, también ha arremetido contra Pedro Sánchez, asegurando que la Xunta "no recibió ni un euro" del Estado para rehabilitar bienes de interés cultural.

"UN CONTRAPESO" AL GOBIERNO CENTRAL

Frente a este panorama, Feijóo ha reclamado que los gobiernos locales que surjan a raíz de los comicios del 26 de mayo sean un "contrapeso" frente al Gobierno estatal. "Si no, Sánchez, Podemos y los independentistas catalanes también mandarán en los ayuntamientos de Galicia", ha advertido.

No en vano, el número uno del PP de Galicia ha vuelto a apelar en la "unión" del voto del centro derecha en torno a su partido. "Que nadie os engañe, que nadie piense que puede haber un alcalde del PSOE sin los votos de las mareas de Podemos y del BNG", ha aseverado.

Asimismo, ha reivindicado su gestión al frente de la Xunta frente a la de los socialistas en Moncloa. Para ello, ha censurado el mandato de Zapatero, que llevó a España a la "quiebra" después de que el popular José María Aznar liderase una "época de bonanza económica".

"¿Realmente tenemos que volver para atrás cuando tenemos que ir hacia adelante?", ha cuestionado, en vista de la victoria socialista en los comicios del 28 de abril.

Y es que, según Feijóo, "la gente lo que quiere es un alcalde que se responsabilice de los vecinos" y no un "tripartito", que es "como si se meten cuatro en un coche y todos cogen el volante". Así, como ejemplo del éxito de la unión de fuerzas ha situado al PP de Padrón, con el que el Partido Galeguista Demócrata (PGD) llegó a un acuerdo de integración en 2017.

EL PP GOBERNABA EN MINORÍA

Sobre este punto, el presidente del PP provincial de A Coruña ha agradecido al Partido Galeguista que "demostrasen que lo importante eran sus vecinos" al terminar con un gobierno en minoría de los populares. "En Padrón hay muchos partidos en el Ayuntamiento. Era muy difícil que los asuntos saliesen de la corporación", ha recordado.

Así, Calvo ha subrayado que Antonio Fernández Angueira gobernase "para todos los vecinos", como "la Xunta", frente a otros consistorios "sectarios" que "se dedican a gobernar solo para su gente".

El presidente del PP de A Coruña también ha criticado la retirada de títulos honoríficos al expresidente gallego Manuel Fraga en los ayuntamientos de A Coruña y Ferrol. "¿No hay problemas suficientes en los municipios como para quitarle el título a alguien que tanto hizo por todos los gallegos?", ha expresado.

Además, ha aprovechado para pedir el voto al PP en las elecciones europeas, que también se celebrarán el 26M: "Lo que se decide en Europa también afecta a la gente de Padrón".

UN ALCALDE QUE SE PRESENTA CON "AMBICIÓN"

Por su parte, el alcalde ha expresado la "ambición" con la que afronta su equipo estas nuevas elecciones municipales. No en vano, ha admitido que todavía "pueden hacerlo mejor" que en los cuatro últimos años y ha asumido que también han cometido "errores".

"Quiero daros las gracias, porque fuimos la fuerza mayoritaria (en 2015) pero los resultados no nos dejaron gobernar. Éramos siete partidos y a nosotros, en minoría, no nos dejaron gobernar", ha rememorado Antonio Fernández Angueira, quien ha agradecido la "generosidad" del Partido Galeguista.

Así las cosas, el regidor ha apuntado que el próximo 26M hay dos posibilidades: "O de un bipartito que ya está hecho antes de las urnas, o de alcanzar, con la integración de partidos, la mayoría absoluta".