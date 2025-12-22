Feijóo opta por una gestora al frente del PPCV tras la dimisión de Mazón, que contará con Pérez Llorca y Carlos Gil

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha optado finalmente por una gestora al frente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) tras la dimisión de Carlos Mazón, que estará presidida por el actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, según ha informado el partido.

Ese órgano de transición contará además con Carlos Gil como nuevo secretario general del PPCV. Gil, diputado nacional y alcalde de Benavites, es un hombre próximo al presidente provincial de Valencia, Vicente Mompó.

La creación de esta gestora y estos nombramientos han sido aprobados este lunes en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP que ha presidido Feijóo, un encuentro que ha tenido como tema central el análisis de los resultados de las elecciones en Extremadura.

GONZÁLEZ PONS PRESIDIRÁ EL COMITÉ ELECTORAL DEL PPCV

Asimismo, el nuevo coordinador general de esta comisión transitoria en la Comunidad Valenciana será el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, mientras que la presidencia del Comité de Derechos y Garantías será asumida por el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón.

Además, el Comité Electoral estará presidido por el portavoz del PP en Bruselas y vicepresidente del Parlamento Europeo, el eurodiputado valenciano Esteban González Pons, según ha informado el partido en un comunicado.

De esta forma, el PP renueva la dirección del PPCV para revitalizar la estructura del partido y tener a la organización preparada de cara a las próximas convocatorias electorales, seguir ampliando el proyecto político del PP en la Comunidad Valenciana y consolidar el trabajo de reconstrucción de las localidades afectadas por la dana del 2024, ha añadido el partido.

A la salida de la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, Pérez Llorca ha señalado que el PPCV "tiene que estar activo". "El partido está vivo y tenemos que seguir trabajando para que el Partido Popular sea la primera fuerza política de la Comunidad valenciana", ha apostillado.

El dirigente 'popular' ha señalado además que las transiciones "se hacen bien cuando hay generosidad" y "cuando hay unidad en el partido", agradeciendo la "comprensión" que han hecho "todas las familias del Partido Popular a la Comunidad Valenciana". "Hemos conseguido tener una gestora que aglutina todas las sensibilidades", ha manifestado

SIN FECHA PARA EL FUTURO CONGRESO DEL PPCV

Con este paso, la dirección nacional del PP se asegura el control del PP valenciano en este momento, dado que la gestora es una designación que se ha aprobado a propuesta de 'Génova', según han admitido fuentes de la cúpula del partido.

Las mismas fuentes han indicado que ahora esta gestora trabajará por recuperar la "normalidad" en el partido tras la salida de Mazón, si bien no han precisado en qué momento podrá convocarse el congreso regional del PPCV.