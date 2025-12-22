El equipo de Camps valora la opción de la gestora al frente del PPCV como un "paso más" hacia el congreso regional

Archivo - El expresidente de la Generalitat Francisco Camps - JORGE GIL/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El equipo del 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps considera que la opción de la gestora por la que ha optado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al frente de PPCV es "un paso más hacia la celebración del congreso" regional de la formación que desde el entorno del exdirigente vienen reivindicando en los últimos meses.

Así lo han manifestado desde su equipo, en declaraciones a Europa Press, tras conocer que Feijóo ha optado finalmente por una gestora al frente del PPCV tras la dimisión de Carlos Mazón, que estará presidida por el actual 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, según ha informado el partido.

Ese órgano de transición contará además con Carlos Gil como nuevo secretario general del PPCV. Gil, diputado nacional y alcalde de Benavites (Valencia), es un hombre próximo al presidente provincial de Valencia, Vicent Mompó.

Con este paso, la dirección nacional del PP se asegura el control del PP valenciano en este momento, dado que la gestora es una designación que se ha aprobado a propuesta de 'Génova', según han admitido fuentes de la cúpula del partido, que han indicado que ahora esta gestora trabajará por recuperar la "normalidad" en el partido tras la salida de Mazón, si bien no han precisado en qué momento podrá convocarse el congreso regional del PPCV.

Desde el equipo de Francisco Camps han felicitado a todos los miembros de la gestora y han subrayado que se trata de "un paso más hacia la celebración del congreso" regional que han "supuesto" que se celebrará "en mayo o junio" del próximo año y que podrá seguir "dos opciones: gestora o militancia".

El 'expresident' de la Generalitat y exlíder del PPCV Francisco Camps ha venido reclamando al actual secretario general y jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, que se convoque "cuanto antes" el congreso y ha pedido que este cónclave siga el modelo de "votación directa de todos los militantes".

En este sentido, el entorno de Camps consideraría "bonito" que en ese futuro congreso exista un "debate de ideas entre candidatos" a liderar el PPCV. "Que los militantes voten a su presidente es lo más democrático que hay", recalcan estas mismas fuentes.

Además, están convencidos de que en un "partido democrático lo normal" es que los militantes no estén "solamente para poner carteles, sino para elegir" a sus dirigentes. "Es lo lógico y normal", subrayan.

Sobre la celebración del congreso, aunque fuentes de la dirección nacional del PP no han precisado en qué momento podrá convocarse, desde el equipo de Camps se muestran seguros de que será "en breve", en "mayo o junio" de 2026, porque estas fechas sería "lo normal".

Al respecto, insisten en que en este cónclave 'popular' participen "todos los militantes sin excepción" para que estos "puedan votar a su presidente" y de esta manera poder abarcar "la máxima gente".

Y sobre las distintas sensibilidades representadas en la gestora que estará ahora al frente del PPCV, recalcan que "las familias del partido somos todos", también el expresidente Camps. "Todos son grandes profesionales", valoran.

En cualquier caso, subrayan que "lo natural" en un partido como el PP "no es una gestora", aunque reconocen que "lo normal" es que al frente de este órgano esté el presidente del partido y de la Generalitat. "Otra cosa es ya el presidente electo", apuntan, al tiempo que añaden que "lo normal" también es que este "sea elegido por sus militantes".

Recientemente, Francisco Camps ha reclamado por carta a Juanfran Pérez Llorca que se convoque "cuanto antes" el congreso regional del PPCV y ha pedido que este cónclave siga el modelo de "votación directa de todos los militantes".

Y ha advertido de que la "incertidumbre" en cuanto a la celebración y el modelo de congreso regional "afecta al normal funcionamiento del partido" y, a la vez, impide "el conocimiento en libre debate de las ideas, de las propuestas y de las personas que legítimamente pretenden ser revulsivo de nuestra organización".