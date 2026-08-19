Feijóo pide apoyo del Estado para los granadinos afectados por los seísmos

Archivo - El presidente del la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un acto de campaña - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido apoyo por parte del Estado para los ciudadanos afectados por los seísmos de Granada y aconseja proporcionarles "información puntual" para evitar su angustia e incertidumbre.

En un mensaje publicado en la red social 'X' y recogido por Europa Press, Feijóo asegura estar en contacto con el presidente andaluz, Juanma Moreno, para conocer "de primera mano" cómo evoluciona la situación.

"El sureste de España ha sufrido cientos de movimientos sísmicos en la última semana, con epicentros en Granada y su zona metropolitana --ha escrito--. Los granadinos y habitantes de las zonas afectadas por los seísmos merecen atención y apoyo por parte del Estado".

Feijóo también reconoce la incertidumbre en la que viven los afectados y aconseja darles información: "Hay personas que han abandonado sus hogares y duermen al raso. Es fundamental ofrecer información puntual para que Granada no siga viviendo con angustia e incertidumbre", sostiene.