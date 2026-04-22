Feijóo pide "apretar" para que Moreno repita mayoría sin depender de Vox: "Cuanto más PP, más estabilidad"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la Intermunicipal del PP andaluz. A 19 de abril de 2026, en Córdoba (Andalucía, España).- Madero Cubero - Europa Press

Cree que Sánchez envío a Montero como candidata para que "no le salga un Page en el PSOE de Andalucía"

LEPE (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que Andalucía tiene con Juanma Moreno un presidente de "primera categoría" que "cumple" y "sirve" a los ciudadanos y ha llamado a "pelear" cada voto para que repita su mayoría absoluta en esta comunidad y no dependa de Vox, ya que "cuanto más Partido Popular, más estabilidad".

"Por eso os digo: apretad. No pensemos que está hecho, no lo está. Aquí no se ha ganado nada. Hay que pelear cada voto, uno a uno, hasta el final", ha declarado Feijóo en un mitin en Lepe (Huelva), en el que también han intervenido el alcalde de la localidad, Adolfo Verano; el presidente del PP onubense, Manuel Andrés González; y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y la cabeza de lista, Loles López.

Esta llamada del PP al voto útil para pedir de nuevo un "préstamo de confianza" a Moreno se ha producido el mismo día que María Guardiola ha sido investida presidenta de la Junta de Extremadura tras el pacto de PP y Vox, y que ambas formaciones han sellado un acuerdo para investir al 'popular' Jorge Azcón como presidente de Aragón.

ENUMERA LAS RAZONES PARA APOYAR A MORENO

En su intervención, Feijóo ha enumerado las razones para apoyar y confiar de nuevo en Moreno en las elecciones del 17 de mayo: la estabilidad para "avanzar"; la forma de gobernar porque el PP-A "gobierna para la gente"; "la gestión" para resolver los problemas; "la decencia" ante la "corrupción" que rodea al PSOE de Pedro Sánchez; y la "igualdad" de los españoles, que "no se negocia, no se trocea" y "no se vende".

Feijóo ha afirmado que la estabilidad es "tener una base firme para avanzar". "Consiguiendo un gobierno estable en esta tierra, estaremos dando un paso más para conseguir un gobierno estable en el conjunto de España", ha manifestado, subrayando que las regiones con más estabilidad son Andalucía, La Rioja, Madrid y Galicia, donde el PP gobierna con mayoría absoluta.

Después de que el jefe del Ejecutivo haya atacado al PP en la sesión de control del Congreso con los pactos del PP y Vox en Aragón y Extremadura --alegando que "violan" la Constitución--, Feijóo ha criticado la "soberbia" de Pedro Sánchez y ha preguntado "qué le molesta" de ese pacto con Vox.

"¿Qué le molesta a usted? ¿Qué le preocupa a usted? ¿Que el PP se haya quedado a dos escaños de la mayoría absoluta en Extremadura? ¿Le molesta a usted que esta mañana haya tomado posesión y haya sido investida María Guardiola del PP como presidente de la Junta de Extremadura?", ha exclamado, para recordar que el PSOE perdió las elecciones en esa comunidad mientras que el PP las ganó y tiene que "darle estabilidad a los gobiernos".

El presidente del PP ha ensalzado el cambio en Andalucía con la figura de Juanma Moreno y ha subrayado que hay "dos formas de entender la política", la de un Gobierno como el de la Junta que "trabaja para los ciudadanos", y la de Sánchez en la que "los ciudadanos trabajan para el Gobierno".

MONTERO "SE GUARDA EL ACTA DE DIPUTADA EN MADRID"

El líder del PP ha afirmado que la exvicepresidenta y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, viene de "mala gana" a Andalucía. "Ha dicho que viene para hacerles un favor a los andaluces. Oiga, si usted viene para hacernos un favor es mejor que se quede en Madrid. Y sabéis, ha entendido el mensaje y por eso guarda el acta de diputada en Madrid", ha enfatizado.

Feijóo ha pronosticado que Montero va a "pegar la espantada y se volverá de diputada a Madrid" tras los resultados en las urnas. Es más, ha dicho que Sánchez la ha enviado de candidata para que "no le salga un Page en el Partido Socialista de Andalucía", en alusión a las críticas contra el jefe del Ejecutivo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

A su entender, ésa es la diferencia "entre un partido animado y un partido que viene a guardarle a Sánchez el territorio". "Ellos vienen obligados y nosotros estamos encantados", ha exclamado, cosechando un aplauso de un auditorio entregado.

ADAMUZ, "UN ACCIDENTE INJUSTIFICADO"

Asimismo, ha acusado a Sánchez y Montero de ser el partido que más ha subido los impuestos de toda la democracia, cifrándolo en "102 veces". "Ha exprimido a los trabajadores más que a nadie. Ha triturado a la clase media. Y los servicios públicos están degradados pese al récord de recaudación", ha denunciado.

Una vez más, ha criticado la situación de las infraestructuras, en especial las carreteras y el AVE, que era "marca España". En este punto, ha censurado que Sánchez no pida perdón a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que costó la vida a 46 personas.

"Os puedo asegurar que si soy presidente del Gobierno se sabrá todo. Se respetará a las víctimas y pediremos perdón a todos los políticos por lo que ha ocurrido en el accidente del AVE, absolutamente injustificado", ha garantizado, para insistir en que fue una tragedia "injustificada" porque "los maquinistas avisaron".

PROMETE LA PRESA DE ALCOLEA SI LLEGA A MONCLOA

En su discurso Feijóo se ha referido a la presa de Alcolea (Huelva) y ha denunciado que el Gobierno haya "pasado durante todos estos años" de esa presa, "crucial para la provincia, para la agroindustria, para la agricultura y para evitar las inundaciones".

"La Junta de Juanma Moreno, harta del desprecio del Gobierno, le ha dicho a Sánchez que, si hace falta, Andalucía se hace cargo de la obra. Pues ni por estas", ha señalado, para prometer que con un Gobierno del PP en La Moncloa "habrá colaboración y habrá presa".

Finalmente, Feijóo ha afirmado que Lepe es un "lugar fundamental" y que aquí está "el origen de la felicidad". "Lepe es feliz porque Lepe es humor, es ingenio y, en consecuencia, inteligencia. Y yo estoy absolutamente feliz de poder venir en esta precampaña", ha resaltado.