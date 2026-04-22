Moreno vincula la prioridad nacional al "arraigo" al territorio: "Vox levanta polvareda por interés electoral"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), junto a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, y el consejero de Industria,Jorge Paradela (d), atienden a los medios a su llegada a la Feria de Abril. A 22 de abril de 2026, en Sevilla - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha vinculado este miércoles al "arraigo al territorio" el concepto de "prioridad nacional" para acceder a ayudas públicas, incluido en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura, y ha acusado a la formación que lidera Santiago Abascal de "levantar polvareda" con este asunto para buscar "confrontación" que favorezca su "proyección electoral".

Moreno se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los periodistas durante una visita a la Feria de Abril de Sevilla al ser preguntado por los periodistas por la decisión del PP de aceptar también en el Congreso de los Diputados el concepto de "prioridad nacional" en el acceso a las ayudas públicas tras incluirse en el pacto con Vox que ha permitido la investidura de María Guardiola en Extremadura.

"Esos son temas que están tratando mis compañeros a nivel nacional, en las Cortes Generales; están al margen de mi responsabilidad y no sé exactamente los puntos en los que están tratando", ha asegurado el líder del PP andaluz, que ha acusado a Vox de "estar levantando una polvareda en torno a este asunto y lo está llevando al punto donde a ellos les interesa".

A su juicio, "Vox se mueve a impulso de grandes titulares, de polémica, de puntos de confrontación que al final alimentan su proyección pública y por tanto su proyección electoral, y creo que esto forma parte de ese ambiente y de esa forma que tiene Vox de hacer campaña".

Frente a ello, Moreno ha asegurado que tanto el PP en Extremadura como a nivel nacional le trasladan que "está muy claro" el concepto de "prioridad nacional" está "vinculado al arraigo personal con el territorio", algo que considera "razonable".

"Es como si yo mañana pido aquí una vivienda de protección oficial y no estoy censado en Sevilla o no tengo certificado de vulnerabilidad. En definitiva, el arraigo tiene que estar demostrado para los servicios públicos, sobre todo para las personas más vulnerables, pues hay que ordenarlo y hay que priorizarlo. Y creo que en esa línea es lo que me han explicado, que es por lo que va en ese acuerdo", ha añadido el presidente andaluz.

Por este motivo, Moreno ha concluido reprochado a PSOE y Vox que intente sacar rédito electoral con este asunto. "Hay otros que quieren sacar más jugo, tanto el Partido Socialista, exagerando por un lado, o Vox exagerando por otro, y forma parte de la campaña electoral".