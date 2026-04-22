Repullo (PP-A) llama a "seguir luchando por la estabilidad y el futuro" para "defenderse del pasado del PSOE"

El secretario general y coordinador del Comité de Campaña Electoral del PP de Andalucía para las elecciones autonómicas, Antonio Repullo. - Joaquín Corchero - Europa Press

LEPE (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha señalado este miércoles que, de cara a las próximas elecciones andaluzas del 17-M, "hay que seguir luchando entre todos por la estabilidad y por el futuro que representa Juanma Moreno" y que "ha hecho que Andalucía vaya en la dirección correcta" y "defenderse muy bien del pasado que quiere instaurar el PSOE y su candidata, María Jesús Montero".

Así lo ha señalado durante un acto público en Lepe (Huelva) con motivo de las próximas elecciones del 17M, y en el que han participado el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, el alcalde de la localidad, Adolfo Verano; el presidente del PP onubense, Manuel Andrés González; y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y la cabeza de lista, Loles López.

En este sentido, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha indicado que, "pese al buen trabajo", revalidar la mayoría absoluta "no es fácil" y sacar una mayoría estable en Andalucía como la de hace cuatro años es "muy complicado". "Por ello, este partido, nuestros amigos, nuestros afiliados, nuestros familiares, nuestros simpatizantes, nuestros votantes, tienen que estar a la altura de un candidato, de un partido y de un objetivo como es lograr esa estabilidad", ha apuntado.

Al respecto, ha señalado que con esa estabilidad "se benefician cada una de las andaluzas y cada uno de los andaluces", y ha puesto de ejemplo que en Andalucía "se aprueban los presupuestos", porque es "una obligación" y porque "es esencial para el futuro de Andalucía".

"Cambiar es hacer que nuestra sociedad progrese, que la gente viva mejor, que la gente cada día sea más feliz. Y eso es lo que se consigue con una mayoría de estabilidad como lo está consiguiendo Juanma Moreno en Andalucía", ha abundado.

En este sentido, Repullo ha subrayado que "frente a ello" hay "una amalgama de partidos que solamente tienen como objetivo destruir esa estabilidad".

"No tienen ninguna capacidad, ninguna opción. Y la primera persona que quiere llegar a desestabilizar Andalucía se llama María Jesús Montero. Una persona que se reconoce en sí misma en la ausencia de estabilidad, y ello ha provocado que si hace siete años hablábamos de agravios del gobierno de Sánchez con Andalucía, actualmente no solamente siguen ahí, sino que van creciendo", ha subrayado.

Por ello, ha insistido en que "no se puede consentir que alguien como María Jesús Montero venga aquí". "Una persona que ya lleva dos declaraciones en el Senado, que en vez de dar la cara por Andalucía, tiene que estar dedicando su tiempo a los líos y a la corrupción que rodea el Gobierno de Sánchez".

"Pero María Jesús Montero también tiene un pasado, porque ella estaba sentada en los consejos del Gobierno de la Junta de Andalucía cuando gobernaba el PSOE y se tramitaban los ERE. 680 millones de euros que desvió el Partido Socialista para sus amigos, para mantenerse en el poder, para tejer la mayor red clientelar ilegal de la historia de la democracia", ha abundado.

También se ha referido a los "problemas de financiación", que son "el mayor agravio que se le puede hacer a una tierra", pero "a pesar de todo eso, Juanma Moreno y su gobierno han hecho posible que Andalucía avance, progrese y ha hecho de la transformación uno de los ejes esenciales".

"Por eso tenemos que seguir luchando y defendernos muy bien del pasado, que representa el Partido Socialista y que quiere traer de nuevo a Andalucía. Tenemos que cuidar entre todos nuestro futuro, ese futuro de ilusión, ese futuro de esperanza, ese futuro que aporta felicidad a nuestras familias, que aporta calidad de vida, que hace que Andalucía vaya en la dirección adecuada", ha finalizado.

"PEDIR PERDÓN A ANDALUCÍA"

Por su parte, la cabeza de lista del PP por Huelva, Lolez López ha indicado que el 17M, los andaluces se juegan "la estabilidad o líos y broncas del PSOE" es decir "hay que elegir entre "el presente y futuro que representa Juanma Moreno o volver al pasado con María Jesús Montero".

Al respecto, ha puesto de ejemplo de que "pasado es que la señora Montero vuelva a aplicar el impuesto de sucesión y donación", con lo cual "la vivienda que usted ha usado es para bancos o es para Hacienda". "El presente es lo que ha hecho Juanma Moreno, que ese impuesto lo eliminó de padres a hijo y el futuro es que, si seguimos gobernando, lo vamos a eliminar entre hermanos".

También ha hecho referencia a las declaraciones de Montero de "volver a los parámetros de dependencia de la época del PSOE", algo que ha criticado López, porque "eso significa volver al pasado", ya que "se expulsaron a 34.000 personas del sistema, el tiempo de espera estaban tres años y medio y no se concertaban las residencias".

"Nosotros queremos presente y futuro. Nosotros hemos batido el récord en personas atendidas, el récord en prestaciones y tenemos el menor tiempo de espera en los últimos 15 años".

Por otro lado, López ha indicado que "otro ejemplo de pasado" es que el PSOE "ha tenido bloqueado el Hospital de Lepe", pero "el presente es que se están acondicionando las salas y el futuro es que se va a abrir gracias al PP". "Esas son las diferencias cuando digo que tenemos que elegir y que tenemos que decidir entre presente y futuro o pasado", ha abundado.

Además, ha criticado que en su visita a la provincia de Huelva del pasado domingo, que ni el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ni la candidata del PSOE a la Junta, María Jesús Montero, "no dijeran nada de la presa de Alcolea, ni del túnel de San Silvestre, ni de las carreteras".

Asimismo, la candidata por Huelva ha indicado que los socialistas "no pueden hablar del daño que le han hecho a esta tierra, pero "sí tienen que pedir perdón a Huelva y Andalucía". "Lo tienen que hacer por el accidente de Adamuz, pero también por habernos tratado como una tierra de segunda", ha aseverado.

"A mí me dolió en el alma ver cómo la señora Montero firmaba con el País Vasco pagarle un porcentaje de la dependencia y tratar con la punta del pie a los dependientes de Andalucía o cómo negociaba la financiación singular de Cataluña y le negaba el pan y la sal a esta tierra", ha enfatizado.

Por ello, ha espetado que esa "debería ser la campaña de la señora Montero", porque "ha llegado la hora de pedirle perdón a los andaluces", ya que "a esta tierra ahora se le escucha y se le respeta".

Asimismo, el presidente del PP de Huelva y candidato número 2 de Huelva, Manuel Andrés González, ha señalado que es "irrefutable", que "en los últimos siete años Huelva ha estado muy presente en la agenda del gobierno de Juanma Moreno".

"Nuestro presidente se ha comprometido con Huelva, con la presa de Alcolea, con el AVE, con infraestructura hídricas para nuestra provincia. Pero Sánchez y María Jesús Montero ni un solo compromiso con la provincia de Huelva", ha concluido.