Feijóo pide al PP autonómico y regional cancelar su agenda de este lunes en señal de duelo por el accidente de Adamuz

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a la direcciones autonómicas y provinciales del partido que cancelen la agenda pública de este lunes en señal de duelo por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), que ha provocado al menos 21 fallecidos y alrededor de un centenar de heridos.

El propio Feijóo escribió el domingo por la noche al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pidiéndole suspender la reunión que ambos iban a mantener este lunes en el Palacio de la Moncloa para hablar, entre otros asuntos, del posible envío de tropas a Ucrania.

Ese encuentro entre Sánchez y Feijóo se ha pospuesto y se buscará "otro momento más adecuado para dicho encuentro", según han indicado a Europa Press fuentes del equipo del líder del PP. También con motivo del accidente ferroviario se ha cancelado la agenda del presidente del Gobierno para este lunes, ha informado Moncloa.

"SEGUIMOS CON PREOCUPACIÓN LAS TERRIBLES NOTICIAS"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado que, a petición de Feijóo, han contactado --antes de que llegara la medianoche-- con las direcciones autonómicas y provinciales del partido para pedirles que cancelen su agenda pública en el día de mañana en señal de duelo por "esta tragedia" que les tiene "a todos conmocionados".

"Seguimos con enorme tristeza y preocupación las terribles noticias que se van confirmando. Nuestro corazón y nuestro pensamiento está con los fallecidos, los heridos y sus familias", ha manifestado en 'X' Tellado, que ha destacado la "gravedad" de este accidente ferroviario.