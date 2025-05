Feijóo pide "rebelarse" el 8 de junio ante la "destrucción" de Sánchez: "España nunca ha tenido un Gobierno tan débil"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un acto del Partido Popular, en el Hotel Hiberus, a 31 de mayo de 2025, en Zaragoza, Aragón (España). Durante el acto, el líder nacional del PP ha llamado a los ciudadanos a las c

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un acto del Partido Popular, en el Hotel Hiberus, a 31 de mayo de 2025, en Zaragoza, Aragón (España). Durante el acto, el líder nacional del PP ha llamado a los ciudadanos a las c - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a la sociedad "rebelarse" el próximo 8 de junio en la concentración convocada para protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de "destruir" los valores democráticos.

"Sánchez y los suyos pretenden que nos callemos para conseguir todo lo que quieren del conjunto del Estado. Que se olviden de ello. España nunca ha tenido un Gobierno tan débil ni un presidente tan rodeado de corrupción. Nunca ha sido tan necesario un cambio en España ni tan necesario despertar la conciencia colectiva de nuestro país. Hay que restituir los valores, la moral y la decencia en la política. Hay que reconstruir todo lo que Sánchez ha destruido y lo vamos a hacer", ha afirmado Feijóo este sábado, en un acto en Zaragoza junto al presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, y el presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma.

Feijóo ha lamentado que España asuma como "normal" lo que ocurre en los últimos tiempos y, por ejemplo, ha calificado de "involución democrática" que el Ejecutivo investigue a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Esto es exactamente una involución democrática como no ha habido en España desde hace más de 45 años. Amigos, yo os digo que esto no puede aguantar más. Esto no hay país que lo resista", ha recalcado.

Por ello, ha asegurado que la sociedad se ha de "rebelar" ante estas situaciones porque "este país está asumiendo como normal lo que está ocurriendo" y reclama alzar la voz como "obligación democrática".

"Tanta degradación, de tantas formas, en tantas tramas, con tantos protagonistas, no va a digerirse sin respuesta. No se puede digerir que este país asuma como normal lo que está ocurriendo. Esto no es normal. Hemos de rebelarnos ante ello. Tenemos como obligación democrática, sin exagerar un ápice, describir la realidad", ha asegurado.

En este sentido, ha señalado que si se callase ante lo que está ocurriendo en España, estaría incumpliendo su obligación. "Si mirase para otro lado con los escándalos continuados y con la mafia que hay detrás, destruyendo las instituciones del Estado, estaríamos incumpliendo nuestra obligación", ha admitido.

Feijóo ha señalado que la concentración del próximo 8 de junio es "para todos aquellos que están hartos de la degradación y quieren un cambio de verdad" y ha repetido el lema de la cita: 'No queremos mafia, queremos democracia'. "Nosotros organizamos y convocamos la manifestación, pero retiramos nuestras siglas de ella. Nos jugamos mucho más que un partido político. Este gobierno es pasado y los políticos que representan al pasado pierden las elecciones", ha enfatizado.

"No vamos a ganar solo porque este Gobierno merezca perder. Eso sería lo fácil. Esperar y, como lo hacen tan mal, ya nos tocará. No, no queremos esperar el turno de gobernar sobre las cenizas del Partido Socialista como hemos tenido que hacer siempre. Yo quiero merecer la confianza de los españoles", ha destacado.

Durante su intervención, ha recordado que Aznar y Rajoy participarán en la protesta de junio y también algunas de las principales líneas del "decálogo del cambio" que ha presentado este semana, como la revisión de las 97 subidas de impuestos del Gobierno o la exclusión del SMI del impuesto de la renta.

"Es la receta de un partido que sabe gestionar. Cada vez que ha habido un problema en España, ha gobernado el PP. Ahora hay tantos problemas que no sabemos por dónde empezar. Pero os aseguro que tenemos muy clara cuál es nuestra obligación", ha sentenciado.

"NOS OCULTAN EL POR QUÉ DEL APAGÓN"

Asimismo, Feijóo ha reprochado al Gobierno su falta de "palabra, rumbo y agenda" y ha criticado que el objetivo del Ejecutivo es "tapar el escándalo de hoy con el escándalo de mañana". "España no puede esperar nada, absolutamente nada", ha lamentado.

También ha afirmado que Sánchez tiene "más allegados imputados que miembros del Gobierno" y ha recordado que se ha cumplido un mes del apagón del que todavía se desconocen las causas. "Tenemos una vergüenza internacional, la cuarta economía del euro se queda sin luz, sin comunicaciones durante un día y un mes después no sabemos el por qué. Porque nos están ocultando el por qué", ha asegurado.