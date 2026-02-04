Feijóo pide a Sánchez dejar de tomar a la gente por "idiota" ante el "caos" ferroviario y no "jugar con la seguridad"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un mitin durante la campaña electoral del 8-F en Aragón, a 4 de febrero de 2026, en Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press

"Nos ha convertido en un país de media velocidad, pero España volverá a tener servicios que no den ni miedo ni vergüenza", afirma

MADRID/HUESCA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este miércoles al Gobierno que deje de tomar a la gente "por idiota" ante el "caos" ferroviario y que no "juegue con la seguridad y los servicios públicos". A su entender, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha convertido España en un país de "media velocidad" pero "volverá a tener servicios que no den ni miedo ni vergüenza".

Así se ha pronunciado en un mitin en el Teatro Olimpia de Huesca junto al candidato a la reelección a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de la ciudad, Lorena Orduna. Previamente, ha visitado la empresa cárnica Fribin, en Binéfar, y también ha mantenido un encuentro con la Asociación Aragón Es Ganadería y Agricultura.

Ante unas mil personas presentes en este acto electoral, según fuentes del PP, Feijóo ha asegurado que viven en una época de "decadencia política evidente" y ha puesto como ejemplo de ello lo que ocurre en España con la alta velocidad tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se han cobrado la vida de 47 personas.

"¿Qué ha pasado que teníamos el tren de alta velocidad que era marca España y ahora la mayoría de los españoles tenemos enormes inseguridades cuando nos montamos en el tren? Y además sabemos perfectamente que lo normal es un retraso o una anulación de ese tren", ha lamentado.

A renglón seguido, Feijóo se ha preguntado cómo es posible que en pleno siglo XXI pueda haber un accidente de un tren de alta velocidad después de que los maquinistas "hubiesen advertido en más de 20 ocasiones que en ese punto había irregularidades en la vía".

"¿Pero cómo puede ser que no hayan arreglado ese punto cuando desde el mes de agosto los maquinistas estaban pidiendo reducir la velocidad en ese punto?", se ha preguntado, para criticar que se dijera que era el problema era "una soldadura en ese punto concreto" de la línea Madrid-Sevilla y "al cabo de unos días" se rebajara la velocidad en otras líneas de AVE.

"ESTOS 46 MUERTOS NECESITAN UN RESPETO"

El presidente del PP ha criticado que ante esta tragedia, el presidente del Gobierno esté desaparecido y se haya "sacado del mapa", pero ofreciera recientemente un mitin en Aragón felicitando a su ministro de Transportes, Óscar Puente. "Esta decadencia política, queridos amigos, estos 46 muertos a los que jamás podremos devolverle la vida, necesitan un respeto", ha aseverado.

Además, ha criticado que el Gobierno "culpe a los demás de los retrasos". "El Gobierno dice que los que se equivocan son los usuarios, los maquinistas, que nos equivocamos los que denunciamos las negligencias y, mientras tanto, más incidencias, más cancelaciones de trenes, menos líneas para los usuarios", ha denunciado.

En este punto, ha pedido a Sánchez y a Puente que dejen de "tratar a los españoles como idiotas". "¿Pueden dejar de jugar con nuestra seguridad y nuestros servicios públicos? ¿Pueden dejar de decir que todo está perfecto cuando todos los españoles vamos a un caos y todas las decisiones que se toman demuestran que ustedes habían desentendido el mantenimiento del ferrocarril en nuestro país?", ha exclamado.

A su entender, el jefe del Ejecutivo ha convertido España "en un país de media velocidad" pero ha garantizado que volverán a tener servicios públicos que funcionen y que no den ni miedo, ni vergüenza". "España volverá a ser un país fiable, donde los servicios públicos no nos den miedo, ni nos avergüencen", ha abundado.