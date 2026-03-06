Feijóo pide a Sánchez que deje de "engañar" a la gente con su 'No a la guerra' y de buscar "pelea" con aliados de España

1066708.1.260.149.20260306211734 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de campaña, a 28 de febrero de 2026, en Ávila, Castilla León (España). - Rafael Bastante - Europa Press

Insiste en que debe pedir autorización al Congreso para mandar soldados a zona de guerra: "El Ejército no es de Sánchez"

LA BAÑEZA (LEÓN)/MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que deje de "engañar" a la gente con su 'No a la guerra', después de que haya mandado la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre tras los ataques de Irán, al tiempo que le ha recriminado que se dedique a "buscar pelea con todos los aliados de España".

"Basta de mentiras, basta de engañar a la gente, basta de abusar de las instituciones, basta de la irresponsabilidad, basta de jugar con los intereses de España por los intereses personales de un presidente precario", ha proclamado.

Así se ha pronunciado en un mitin en el Teatro Municipal de La Bañeza (León) para apoyar la candidatura del PP que encabeza Alfonso Fernández Mañueco ante las elecciones del próximo 15 de marzo. En el acto también han intervenido el alcalde de la localidad, Javier Carrera, la candidata por León, María José Álvarez Casais, y la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz.

LE ACUSA DE USAR LA PAZ "PARA ENFRENTARSE A TODO EL MUNDO"

Feijóo ha asegurado que la política exterior de Sánchez "es una vergüenza". "España es un país no fiable. De España no se fía a nadie porque tenemos un presidente que utiliza los intereses electorales por encima de los intereses generales de España", ha aseverado.

Según ha resaltado, Sánchez ha dicho desde el Palacio de la Moncloa que la posición de su Gobierno se resume en cuatro palabras 'No a la guerra'. "Pues muy bien, nosotros en cuatro palabras definimos al presidente del Gobierno: Como siempre Sánchez miente".

El jefe de la oposición ha señalado que desde el primer día que estalló el conflicto bélico en Irán está pidiendo "contención". "Y lo mantengo. Pido contención y una solución negociada para parar esta guerra", ha insistido.

En este sentido, ha subrayado que "todos" quieren contención y que funcione la vía diplomática. "Todos queremos la paz. La diferencia es que Sánchez es el único que la usa para enfrentarse a todo el mundo", ha manifestado.

Según Feijóo, para no querer la guerra Sánchez "no deja de buscar pelea con todos los aliados de España" y "no respeta" a los españoles porque el día después de resucitar el 'No a la guerra' "manda una fragata de guerra a la guerra sin aval del Congreso".

"EL EJÉRCITO NO ES DE SANCHEZ, ES DE LOS ESPAÑOLES"

El jefe de la oposición ha recalcado que Sánchez "no puede movilizar efectivos militares", no puede movilizar una fragata" y "no puede movilizar la Marina Española" sin la autorización de las Cortes Españolas. "No puede hacerlo, no tiene capacidad. Tiene que pedir autorización al Congreso de los Diputados", ha abundado.

Por eso, le ha exigido que "cumpla sus obligaciones" y que someta a votación el envío de soldados y armamento "a una zona de guerra" porque "el Ejército no es de Sánchez" sino que "el Ejército de España es de los españoles".

Tras pedir a Sánchez que deje las "mentiras", ha subrayado que el Gobierno no quiere someter a votación en el Congreso el envío de una fragata "a una guerra" porque los socios del PSOE "le votarían que no". "Que pida permiso, que pida autorización, que explique lo que quiere hacer y que se debata en las Cortes", ha demandado de nuevo.

CRÍTICA A SÁNCHEZ POR LA CORRUPCIÓN, LA VIVIENDA Y LA INMIGRACIÓN

Feijóo también ha cargado contra Sánchez por los presuntos casos de corrupción que rodean a su Ejecutivo, por el problema de la vivienda y por la "inmigración descontrolada". A su entender, al Partido Socialista "se le puede dar cera y no acabar".

En cuanto a la corrupción, ha afirmado rotundo que es el Gobierno con "más casos de corrupción en la historia de España"; y en el caso de la vivienda ha recordado que cuando Sánchez llegó al Gobierno "era el problema número 16" y ahora es el primero.

En matera migratoria, el presidente del PP ha cargado contra la regularización extraordinaria que ha promovido el Gobierno y ha criticado que se diga que "lo irregular produce derechos". A su juicio, los migrantes que vengan a España deben venir a "aportar", "cumplir las leyes" e integrarse en la sociedad española. "Y si no, evidentemente no tienen derecho", ha concluido.