Feijóo pide seguir recomendaciones de la Junta de Andalucía para evitar "mayores desgracias" ante la borrasca Leonardo

Imagen de la localidad gaditana de San Martín del Tesorillo y su entorno próximo inundado tras el paso de la borrasca Leonardo. A 5 de febrero de 2026, en Jimena de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este miércoles seguir las recomendaciones de la Junta de Andalucía que, a su juicio, está haciendo "un esfuerzo ingente para evitar mayores desgracias" ante las inundaciones y efectos adversos que está provocando la borrasca Leonardo.

En una visita a zonas inundadas por la borrasca Leonardo en Jerez de la Frontera (Cádiz), el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado a los ciudadanos seguir "extremando la precaución" ante los "episodios meteorológicos nunca vistos" en esta comunidad.

Moreno ha señalado que ahora mismo hay 4.000 personas desalojadas en seis provincias de Andalucía, que previsiblemente irán a más, mientras que hay 15 municipios que permanecen incomunicados, en los que se está trabajando para que "esa incomunicación cuanto antes quede superada, aunque no es fácil, dada las actuales circunstancias".

Además, ha anunciado la evacuación "preventiva, escalonada y ordenada" del municipio de Grazalema (Cádiz), ante los efectos del fuerte temporal.

"EL PUEBLO ANDALUZ ESTÁ VIVIENDO DÍAS MUY DUROS"

Feijóo --que está estos días en Aragón por la campaña electoral para apoyar a su candidato, Jorge Azcón-- ya aseguró anoche que seguía con "lógica preocupación las noticias de la borrasca Leonardo que está afectando especialmente a Andalucía".

"Pido a los ciudadanos que sigan en todo momento la información y las recomendaciones de la Junta. No hay nada más importante que nuestra seguridad", afirmó el presidente del PP en un mensaje en la red social 'X'.

Este jueves Feijóo ha desvelado que ha vuelto a transmitir al presidente de la Junta de Andalucía un mensaje de ánimo y de agradecimiento a los servicios de emergencias por proteger la seguridad de todos.

"El pueblo andaluz está viviendo días muy duros. Es imprescindible seguir las recomendaciones de la Junta de Andalucía, que está haciendo un esfuerzo ingente para evitar mayores desgracias", ha afirmado en la misma red social.

Feijóo ha dicho que ha contactado también he contactado con los presidentes de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura, Alfonso Fernández Mañueco, Emiliano García-Page, Alfonso Rueda y María Guardiola, para trasladar la "preocupación" del PP.

"Saben que el primer partido de España, desde todos sus gobiernos, está a disposición para cualquier cosa que puedan necesitar", ha manifestado el presidente del PP en 'X'.

EL PP PIDE COMPARECENCIA DEL JEFE DE LA AEMET POR LAS ALERTAS

Además, el Grupo Popular ha anunciado que pedirá la comparecencia urgente del jefe de Climatología de la AEMET en la comisión de investigación sobre la dana para que explique el cambio de criterio sobre alertas por lluvias que está aplicando la agencia estatal en la borrasca Leornado, comparado con el que aplicó en la dana el 29 de octubre de 2024.

En un comunicado, el PP ha asegurado que la AEMET ha variado el criterio de información a la ciudadanía por lluvias, pues si en el temporal Leonardo el protocolo que está empleando para avisar a la población se ha fijado en hasta 350 litros por metro cuadrado, en la dana del 29 de octubre de 2024 se limitó a los 180 litros por metro cuadrado, cuando en municipios como Turís se alcanzaron los 770 litros.

Para el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de investigación sobre la dana, César Sánchez, se trata de "un hecho gravísimo" que, a su juicio, pone de manifiesto "una negligencia clara" de la AEMET el día de las riadas en Valencia, que "evidencia que la información insuficiente y precaria de entonces impidió que los responsables de la emergencia contaran con los datos necesarios para tomar decisiones a tiempo".

Según el PP, si se supone que hay un protocolo, el jefe de la AEMET deberá explicar en la Cámara Baja "por qué este se ha interpretado de una manera diferente en la dana que ahora con la borrasca Leonardo".