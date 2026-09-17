Feijóo pide a la UE el "retorno inmediato" de los inmigrantes de Ceuta y que medie para que Rabat cumpla con aceptarlos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reúne con el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner. - ANGEL GARCIA -PP

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este jueves al comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, el "retorno inmediato" de los migrantes que entraron de forma masiva en Ceuta a finales de julio y que medie para que Marruecos materialice su compromiso de aceptar la devolución de las personas que entraron de forma irregular.

"He trasladado al comisario que Europa debe ejercer la presión adecuada para que esta crisis no se enquiste y para que España aplique con toda la intensidad los instrumentos europeos para agilizar los retornos", ha asegurado Feijóo en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

Feijóo, que se ha reunido con Brunner en el Congreso de los Diputados, ha agradecido su interés por "la grave situación" que sufre Ceuta. "Coincidimos en que la defensa de Ceuta es la defensa de la frontera sur de España y de la UE", ha afirmado.

NO ES UNA CRISIS MIGRATORIA

Durante la reunión, Feijóo y el comisario han coincidido en la necesidad de habilitar todos los recursos del Estado para proceder al "retorno inmediato de todas las personas que entraron irregularmente", de conformidad con la legislación nacional y europea, según ha informado el PP en un comunicado. Según Feijóo, no están ante una crisis migratoria sino ante un ataque a la integridad territorial de España.

El presidente del PP considera que esa es la única manera de resolver esta crisis en lugar de prolongarla. "Ni tres meses como le ha dicho a los españoles ni seis como ha dicho en Europa. Esto se tiene que resolver de forma inmediata", ha afirmado.

En este sentido, el líder del PP ha aprovechado para pedirle al comisario que la UE "medie" para que Marruecos materialice su compromiso de aceptar la devolución de todas las personas que entraron irregularmente y para que España acelere los procedimientos para los retornos, segun ha informado el PP en un comunicado.

Durante el encuentro, Feijóo ha expresado ante el comisario de Migraciones su "preocupación por el caos" en la gestión del Gobierno, aludiendo a la reciente decisión de la Audiencia Nacional que paraliza la reubicación de los inmigrantes irregulares en el Puerto de Ceuta. "No dan ni una. Ni antes ni durante ni después de la invasión", ha aseverado.

INVITA AL COMISARIO A ACUDIR A CEUTA

Además, el presidente del PP ha valorado el respaldo mostrado este miércoles por la Comisión Europea a los ceutíes en el Debate del Estado de la UE, así como el anuncio de desarrollar un mecanismo de emergencia para mejorar la seguridad de Europa en frontera.

"La defensa de Ceuta es la defensa de la frontera sur de España y de la Unión Europea, y es imprescindible una respuesta coordinada, firme y eficaz para mejorar las alertas y agilizar retornos", ha asegurado, para defender el despliegue permanente de Frontex en Ceuta, Melilla y Canarias y todas las medidas necesarias para evitar que se repitan crisis como esta.

Por último, Feijóo ha invitado al comisario a acudir personalmente a Ceuta para conocer de primera mano la situación y las necesidades. Según el PP, esa visita estuvo prevista durante el verano pero finalmente no pudo llevarse a cabo por encontrarse el Gobierno central de vacaciones, y debería ser facilitada por las autoridades nacionales a la mayor brevedad.

PIDE A LA UE ACTUAR ANTE EL "FRACASO" DE SÁNCHEZ

En la misma línea se ha expresado Feijóo en un artículo en 'Político', que ha recogido Europa Press, en el que sostiene que la Unión Europea debe actuar ante el "fracaso" del Gobierno de Pedro Sánchez en la gestión de la entrada masiva de 80.000 migrantes irregulares en Ceuta. Por eso, pide "ejercer la presión adecuada" para que esta crisis "no se enquiste, no se extienda y no se repita".

Feijóo asegura que 50 días después de "la mayor violación de la integridad territorial" que España ha vivido en las últimas décadas, es "imposible atisbar un horizonte cierto en que pueda resolverse". "En consecuencia, es hora de preguntarnos si la respuesta está a la altura de lo que tenemos en juego", afirma.

Tras acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de ser "incapaz de asumir el verdadero diagnóstico y aplicar el correcto tratamiento", Feijóo recalca que no asisten "a una crisis migratoria al uso, sino a las consecuencias de una invasión procedente de Marruecos, que por ello debe hacerse responsable de haberla consentido o instigado".

Feijóo advierte de que pensar que la prolongación en el tiempo de esta situación no tendrá consecuencias "es un error" porque afecta a la soberanía, a la capacidad colectiva para defender el Estado de Derecho, a la seguridad de los ciudadanos y a la credibilidad del proyecto europeo para garantizar su propia estabilidad.

APLICAR EL PACTO DE MIGRACIÓN Y ASILO PARA EL RETORNO

A su entender, son las autoridades estatales son las primeras que tienen que asumir el compromiso de resolver esta crisis bajo el principio irrenunciable y compartido por los miembros de la Unión Europea en el Pacto de Migración y Asilo de que "aquellos que han entrado irregularmente deben retornar". "Todos. La obligación del Gobierno de España no es buscarles acomodo, sino agilizar su salida", avisa.

Sin embargo, subraya que a tenor del tiempo transcurrido y del agravamiento de los episodios de violencia en Ceuta, "el conjunto de Europa debe reconocer el fracaso del Gobierno de España y ejercer la presión adecuada para que esta crisis no se enquiste, no se extienda y no se repita".

"Del mismo modo que ha sabido responder cuando se ha visto afectada por otras amenazas híbridas (como la energía, el comercio o la información), el ataque a nuestra frontera sur exige ahora la misma determinación", afirma Feijóo.

SOSTIENE QUE PEDIR APOYO DE LA UE ES SU "DEBER"

En primer lugar, prosigue Feijóo, la Unión Europea debe tener interés en que España aplique, "con la intensidad y agilidad debidas, todos los instrumentos europeos que permitirían el retorno". En segundo lugar, "debe dilucidar por qué el propio Reino de Marruecos ha reiterado en comunicado oficial su disposición a recibir a todas las personas que accedieron el 30 de julio, mientras que hay ministros españoles sosteniendo que no existe dicha colaboración".

Y, en tercer lugar, Feijóo afirma que debe aprovechar todos sus recursos diplomáticos para garantizar que la relación con Marruecos, socio estratégico para España y para el resto de Europa, siga desarrollándose sobre la base de la transparencia y el respeto mutuo.

A su entender, "la humanidad no puede utilizarse como excusa para la inacción tras lo ocurrido". "Aspiro a ser el próximo presidente del Gobierno de España. En consecuencia, pedir el apoyo de la Unión Europa y de todos sus Estados miembro para mi Nación en este momento clave es mi deber", concluye.