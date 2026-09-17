El PP acusa a Sánchez de no cumplir los trámites para el retorno y cree que busca "cronificar" la crisis de Ceuta

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, considera que el Gobierno de Pedro Sánchez "a lo mejor" quiere "cronificar" la crisis de Ceuta, porque "su competencia" es realizar los trámites para el retorno de migrantes irregulares que entraron de forma masiva a finales de julio y "más de un mes y medio después prácticamente no se ha producido ninguno".

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Muñoz ha criticado que Pedro Sánchez y sus ministros estén centrados en trasladar su "relato" cuando los ceutíes y los españoles son "plenamente conscientes de quién está ayudando y quien está poniendo palos en las ruedas".

Después de que Sánchez animase este miércoles en los pasillos del Congreso a preguntar al presidente de Vivas por los menores que están en la calle en Ceuta, Muñoz ha señalado que "es inconcebible" que un mes y medio después el Gobierno "no sepa ni cuántos inmigrantes irregulares hay todavía, ni cuántos menores hay".

"Es increíble que el Gobierno no sepa dar cifras y que cuando no es capaz de dar soluciones y de resolver el problema, ataque a todo el mundo", ha abundado, para añadir que trata de "encontrar un chivo expiatorio".

"SU COMPETENCIA ES HACER LOS TRÁMITES PARA EL RETORNO"

Además, Muñoz ha señalado que a Pedro Sánchez "se le empieza a notar el odio que tiene al presidente Vivas", a quien la población "reconoce" su gestión. A su entender, eso no pasa con el Gobierno de España. "Yo creo que le odia precisamente porque sabe que Vivas ha estado donde tiene que estar mientras él estaba de vacaciones. Y teniendo un ego como el que tiene el señor Sánchez, pues él es plenamente consciente de que está perdiendo el relato", ha enfatizado.

La dirigente del PP cree que la situación "va a ir a peor" porque Sánchez ha dicho a los ceutíes que "como mínimo esto va hasta Navidad". "El Gobierno está diciendo que nadie les ayuda, pero la realidad es que su competencia es hacer los trámites para el retorno de los inmigrantes y a día de hoy, más de un mes y medio después, prácticamente no se ha producido ninguno. ¿A qué se están dedicando?", ha preguntado.

Así, ha señalado que Sánchez ha hecho todo lo necesario hasta llevar al Estado "al límite para buscar su propio beneficio personal" pero "para devolver Ceuta a los ceutíes y a España, no lo hace". A su entender, esa actitud lleva a pensar que "a lo mejor el Gobierno quiere que se cronifique la situación en Ceuta", dado que "electoralmente" ya dan por "perdidas a las dos ciudades autónomas.

SE DEBE USAR "TODA LA FUERZA DEL ESTADO" PARA RESOLVER LA SITUACIÓN

Muñoz ha recalcado que están ante "una guerra híbrida", con una "invasión coordinada" y "planeada para desestabilizar" España y la Unión Europa y ha añadido que ante esta "situación extraordinaria" se debe usar "toda la fuerza del Estado" para "resolver la situación" y ayudar a Ceuta.

La portavoz del PP en el Congreso ha asegurado que si la UE asegura que tienen que ser retornados y Marruecos está diciendo que los acepta, no se entiende "a qué se dedica el Gobierno de España". "¿Cómo es posible que haya ministros diciendo que Marruecos está colaborando y cooperando, pero luego no se haya retornado a prácticamente ninguno?", se ha preguntado. A su entender, el Ejecutivo les está "mintiendo a todos".

La portavoz del PP en el Congreso ha reiterado que el Gobierno debe explicar por qué "está mintiendo a los españoles con respecto a la colaboración de Marruecos" y por qué "está convenciendo a aliados suyos en Europa para que no defiendan a Ceuta". Además, se ha quejado de que Sánchez no contestase si ha hablado con el rey de Marruecos tras la avalancha.

ACUSA AL PSOE DE PONER "PALOS EN LA RUEDA" A LA RESOLUCIÓN EUROPEA

Ante la resolución que se votará en el Parlamento Europeo sobre Ceuta, Muñoz ha cargado contra los socialistas porque, a su juicio, están "poniendo palos en las ruedas" a que pueda haber "una manifestación europea común en apoyo a Ceuta".

"Es increíble pensar que desde España el Grupo Socialista español está influyendo en otros socialistas europeos para que no se apoye a Ceuta y por tanto que no se apoye a España y a la Unión Europea", ha enfatizado, para añadir que es a ellos a los que hay que preguntar "por qué es posible que no salga ese documento conjunto".