Feijóo plantea que cuidar desgrave: deducción del 40% al pagar a un profesional para atender a un mayor dependiente

El presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, durante una entrevista dirigida por el director de La Razón, Francisco Marhuenda, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, plantea en su programa electoral que cuidar a un familiar desgrave. En concreto, propone deducir el 40% de la atención profesional a un mayor dependiente y cotizar por quien deje su trabajo para cuidar.

Esta propuesta --a la que ha tenido acceso Europa Press-- se recoge en el programa electoral que el PP ha elaborado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y que el martes Feijóo presentará públicamente en Madrid junto a la vicesecretaria de Coordinación Sectorial Alma Ezcurra, que se ha encargado de su coordinación

El presidente del PP se ha comprometido públicamente a dejar un Estado del Bienestar mejor de cómo se lo encuentre si llega al Palacio de la Moncloa. "Un Estado de bienestar fuerte no es el que promete más sino el que cumple lo que promete", aseguró el pasado 17 de octubre en el congreso de la ONCE.

IMPULSAR UN PACTO DE ESTADO POR LA DEPENDENCIA

Con ese objetivo, el PP se compromete en su programa a impulsar un Pacto de Estado por la Dependencia para asegurar una financiación estable y plurianual de acuerdo con las Comunidades Autónomas. Además, asegura que harán efectiva la aportación estatal del 50% del coste público del sistema.

"Las familias se deducirán el 40% de lo que paguen por la atención profesional de un mayor dependiente, y el Estado cotizará por quien deje de trabajar o reduzca su jornada para cuidar a un familiar dependiente, cobre o no la prestación por cuidados en el entorno familiar", reza textualmente el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, donde subraya que con un Gobierno del PP "la dependencia llegará a tiempo".

TRANSFORMAR LA DEPENDENCIA

Ya en la Ponencia Política aprobada en su Congreso Nacional de 2025, el PP prometía "transformar la dependencia para que esté correctamente financiada y se convierta en un sistema de cuidados digno, accesible y humano, donde todas las familias sepan que no están solas, y donde cuidar a quien lo necesita no signifique sacrificarlo todo".

En esa ponencia --que se debatió en el cónclave en el que Feijóo fue reelegido presidente del partido--, el PP reconocía el "inmenso esfuerzo que hacen las familias con personas con discapacidad, dependientes y enfermos graves a su cargo".

"Tenemos que ser capaces de asegurar la calidad de los cuidados en el hogar y dar mayor valor social al trabajo no remunerado", afirmaba, para añadir que "nadie debería verse obligado a renunciar a su empleo o a su bienestar por falta de apoyos en esta tarea".