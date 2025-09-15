Feijóo pone en marcha el nuevo equipo económico del PP que dirigirá Alberto Nadal y que contará con seis coordinadores

El exsecretario de Estado Alberto Nadal en el equipo de Alberto Núñez Feijóo como vicesecretario de Economía del PP. - DAVID MUDARRA (PP)

Irene Garrido, Mar Vaquero, Juan Diego Requena, Susana López Ares, Carmen Crespo y Javier Thibault se incorporan a la nueva estructura

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo del Partido Popular ha aprobado este lunes la nueva estructura de la Vicesecretaría de Economía que dirigirá el exsecretario de Estado Alberto Nadal y que contará con cinco coordinadores: Irene Garrido, Mar Vaquero, Juan Diego Requena, Susana López Ares, Javier Thibault y Carmen Crespo. Además, Rocío Albert se incorporará al equipo de Juan Bravo en la Vicesecretaría de Hacienda.

Nadal, exalto cargo en los Gobiernos de Mariano Rajoy, se sentó por primera vez hace una semana en el comité de dirección del PP como nuevo vicesecretario de Economía, tras dejar sus responsabilidades en Estados Unidos, donde ha sido director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.

El PP ya anunció a primeros de julio el fichaje de Nadal en el marco de la remodelación que acometió Feijóo en el organigrama del partido coincidiendo con el congreso nacional celebrado los días 4 y 5 de julio en Ifema. Se encargará del área económica, que había llevado hasta ahora Juan Bravo, quien ha pasado a ser vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP.

Alberto Nadal --que fue secretario de Estado de Energía y después secretario de Estado de Presupuestos y Gastos bajo el mando del ministro Cristóbal Montoro-- sumará a sus competencias en Economía las relacionadas con Desarrollo Sostenible, un área que en los meses pasados estuvo en manos de la exconsejera madrileña Paloma Martín.

FRENTE A UN GOBIERNO "EQUIVOCADO EN SU POLÍTICA ECONÓMICA"

En un comunicado, el PP ha explicado que refuerza su equipo económico "para hacer frente a un Gobierno equivocado en su política económica, industrial, rural y laboral y para diseñar la España que deje atrás los años negros de Pedro Sánchez".

"El PP trabaja para ser la alternativa que dé respuesta y aporte soluciones a los problemas de los españoles en un contexto en el que aumenta la precariedad laboral mientras los sueldos son cada vez más bajos", ha añadido.

En concreto, el Comité Ejecutivo ha aprobado los nombramientos de la diputada en el Congreso Irene Garrido como coordinadora de Economía, y a la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, como coordinadora de Comercio, Inversiones, Empresa, y PYMEs.

Además, el diputado en el Congreso Juan Diego Requena será el nuevo coordinador de Energía y Sostenibilidad; la exdiputada Susana López Ares se convertirá en coordinadora de Industria, Innovación, Digitalización e Inteligencia Artificial; y el consultor Javier Thibault Aranda ejercerá como coordinador de Empleo, Autónomos y Diálogo Social.

CARMEN CRESPO SERÁ COORDINADORA DE LA POLÍTICA RURAL

Asimismo, el PP ha designado a la exconsejera andaluza y actual eurodiputada Carmen Crespo como coordinadora de la Política Rural del PP, que estará acompañada en este área de Mercedes Morán (PAC y Alimentación), Mila Marcos (Desarrollo Rural y Forestal) y Rosa Quintana (Pesca).

El PP elaborará el Libro Blanco por el futuro rural de España de manera conjunta con el sector, una guía "que atienda las necesidades reales de la gente y no las de los que intentan diseñar cómo hemos de vivir desde las ventanas de un despacho de Bruselas o del Paseo de la Castellana", según el PP.

Aparte de los miembros de la Vicesecretaría de Alberto Nadal, el Comité Ejecutivo Nacional del PP ha aprobado ampliar el equipo de Juan Bravo con el nombramiento de la exconsejera madrileña Rocío Albert, que se convertirá en nueva coordinadora Pymes, Autónomos e Innovación.