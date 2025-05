Feijóo presenta el congreso del PP como la puerta para "rescatar a España de Sánchez": "Es pasado, nosotros el futuro"

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este lunes el XXI congreso que su formación celebrará los días 4, 5 y 6 de julio en Madrid como la puerta para "rescatar a España" del actual Gobierno de coalición de PSOE y Sumar. A su entender, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es "el pasado" mientras que el Partido Popular es "el futuro".

"Me presentó a este Congreso para volver a ganar a Sánchez y para gobernar España. Esos son los dos objetivos y os puedo asegurar que lo conseguiremos", ha proclamado Feijóo en su intervención en abierto ante la Junta Directiva Nacional del PP, encargado de aprobar el cónclave de julio.

El líder del PP ha indicado que el congreso de 2022 celebrado en Sevilla que le aupó a la Presidencia de PP fue para "responder" a la "propia crisis" que atravesaba el partido, pero ahora es "para resolver la crisis" que sufre España. "Y, por supuesto, lo haremos bien", ha resaltado, en un discurso en clave electoral interrumpido en numerosas ocasiones por los aplausos de los suyos.

"HACE FALTA UNA LIMPIEZA PROFUNDA"

Tras asegurar que los españoles tienen en su Gobierno "un desastre tras otros", el presidente del PP ha afirmado que "hace falta una limpieza profunda" y ha añadido que ahora tienen el deber de "demostrar a los españoles que vendrán tiempos mejores" y que están "preparados para el cambio".

Feijóo, que ha insistido en que el congreso del PP es "el primer paso para el "nuevo tiempo" y la "alternativa fiable" que demandan los españoles, ha dicho que deben pedir la confianza a los ciudadanos para "rescatar a España" de Sánchez, "de su degradación y mentiras".

El presidente del PP ha dejado claro que no convocan este cónclave como un mero "trámite" sino para que haya debate. "En este partido no impone todo uno, lo construimos entre todos para todos los españoles", ha manifestado, para añadir que van a "integrar" y no a "dividir".

