Feijóo preside el Comité Ejecutivo del PP marcado por la dimisión de Mazón y con la ausencia de numerosos 'barones'

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside este lunes la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP marcado por la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de la que se han ausentado numerosos 'barones' del partido por cuestiones de agenda.

Apenas tres horas antes de esa reunión de la plana mayor del PP en Madrid, Mazón ha anunciado su salida, después de un domingo con varias conversaciones con el propio Feijóo. "Ya no puedo más", ha dicho Mazón, que ha recalcado que "por voluntad personal habría dimitido hace tiempo porque ha habido momentos insoportables" para él y para su familia.

Tras admitir "errores", Mazón ha asegurado que la Generalitat "necesita un nuevo tiempo" y que "no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie", al tiempo que ha apelado "a la responsabilidad" de la mayoría parlamentaria para elegir nuevo jefe del Consell.

La ausencia de Mazón al Comité Ejecutivo Nacional del PP era conocida desde antes de que anunciara su dimisión. Sin embargo, de la reunión se han ausentado numerosos barones por razones de agenda, como el andaluz Juanma Moreno, el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, el gallego Alfonso Rueda, la balear Marga Prohens y la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Sí que han asistido el vicepresidente del Gobierno de canarias, Manuel Domínguez, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien a su llegada a la sede nacional del PP ha destacado que Mazón "ha reconocido errores y ha asumido su responsabilidad" tras anunciar su dimisión, y ha emplazado al Gobierno de Pedro Sánchez a que asuma ahora "la suya" con la gestión de la catástrofe de la dana.

También estaban presentes en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP otros presidentes de la formación, como el vasco Javier de Andrés, o el castellanomanchego Paco Núñez.