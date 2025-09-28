Feijóo presume junto a sus 'barones' de un PP unido pero con "matices y acentos": "No soy un déspota ni hago purgas"

Los presidentes autonómicos del PP durante la clausura del acto de presentación de la ‘Declaración de la Región de Murcia’, en el Teatro Circo de Murcia, a 28 de septiembre de 2025, en Murcia (España). - Víctor Fernández - Europa Press

Dice que el PP es la "única alternativa que tiene el Estado" y se mofa del poder territorial de Sánchez: "Con tres sillas, suficiente"

MURCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este domingo que el Gobierno de Pedro Sánchez pretenda "todos los días dividir" al Partido Popular pero ha presumido, rodeado por sus 'barones' territoriales, de presidir una formación con un "rumbo común" y unida, en la que hay "matices y acentos". Además, ha recalcado que el PP se ha convertido en la "única alternativa que tiene el Estado".

"Yo no soy ningún déspota. Yo no me dedico a hacer purgas en el partido. Y estos señores no son el loro park del Partido Popular, son los presidentes legítimos de sus comunidades autónomas. Para loro park ya tenemos al Gobierno de España", ha declarado Feijóo en Murcia, donde ha firmado con sus presidentes la llamada 'Declaración de la región de Murcia' con una serie de propuestas en materia de inmigración, vivienda o infraestructuras.

Esta reflexión del líder del PP se ha producido la misma semana en la que el Gobierno y el PSOE han subrayado las diferencias dentro del PP sobre lo que ocurre en Gaza. Así, mientras que los presidentes de Andalucía, Galicia o Aragón, Juanma Moreno, Alfonso Rueda, Jorge Azcón, respectivamente, se han referido por primera vez a la situación de Gaza como un "genocidio", Feijóo y otros 'barones' del PP han evitado emplear ese término y han tildado de "masacre" la actuación perpetrada por el Gobierno de Israel.

"PRETENDEN DIVIDIRNOS TODOS LOS DÍAS"

Feijóo ha destacado que en Murcia se han reunido "12 presidentes de comunidades autónomas", junto con las ciudades de Ceuta y Melilla. "Gracias a todos por pensar en España", les ha dicho, para subrayar que ellos "son el estado de las autonomías".

Dicho esto, ha asegurado que van a "seguir estando juntos", que "España tiene solución" y que no tienen "miedo". "Vamos a seguir encarando los desafíos juntos. En este partido hay matices, hay acentos, pero hay un rumbo común para la España en la que todos nos reconocemos", ha subrayado.

Feijóo ha afirmado que pretenden "dividirles todos los días". "Todos los días el objetivo es dividirnos y nos tienen aquí unidos.

Les decimos, quédense con sus trampas, como el cupo separatista o la mentira de la condonación de la deuda", ha manifestado.

"ESPAÑA SE DESGARRA SI SE TIRA DESDE LOS EXTREMOS"

El presidente del PP ha dicho estar "orgulloso" de poder sentarse en una mesa con "los principales dirigentes" del PP, poder hablar de "asuntos complejos con ellos y ser capaces de llegar a puntos de acuerdo".

"Unir, trabajar en lo común, cooperar. Eso es lo que hay que hacer para que España avance. ¿Vosotros os imagináis una reunión del señor Sánchez con sus presidentes autónomos? Con tres sillas, suficiente", se ha burlado.

"¿De qué hablarían los tres presidentes del señor Sánchez, si además algunos de ellos no se hablan con el señor Sánchez? Por tanto, ésa no es la alternativa. ¡La alternativa está aquí! España se desgarra si se tira desde los extremos. Lo que este país necesita es que cosamos todos, y en el PP lo vamos a hacer", ha garantizado.

"LO QUE ES FALLIDO ES EL GOBIERNO DE ESPAÑA"

En este punto, el presidente del PP ha afirmado que junto a sus 'barones' se van a dedicar a "limpiar" lo que ha "ensuciado" el Ejecutivo de Pedro Sánchez y a "construir juntos" un "proyecto nacional para todos" que "levantará España".

"España tiene solución, España no es un Estado fallido. Lo que es fallido es el Gobierno de España, y no confundamos España con su Gobierno", ha aseverado, para añadir que con el PP hay "esperanza, propuestas y alternativa".

Asimismo, Feijóo ha asegurado que el PP no tiene "miedo" por más que les "insulten" e intenten "despistar" y ha pedido a los suyos "hablar exclusivamente para dar respuesta a lo que los españoles necesitan".

"Vamos con la verdad frente a un Gobierno que miente cada día. Vamos con la honestidad frente a una corrupción generalizada. Vamos con la igualdad frente a los agravios. Y, sobre todo, vamos con la gestión de los problemas reales frente a las cortinas de humo", ha exclamado, para añadir que esta legislatura es un "verdadero sin sentido" con "deterioro de las instituciones", "desgaste de la convivencia" y "desprotección de los españoles".

CARGA CONTRA VOX Y LA "PINZA PARA INTENTAR VOLARLO TODO"

El presidente del PP ha subrayado que lo que quiere la gente es soluciones a sus problemas y ha recalcado que eso "no pueden hacerlo ni los que han ocasionado este desastre ni los que han renunciado a transformar algo cuando tuvieron la oportunidad de estar en los gobiernos", en alusión a Vox.

"Evidentemente no pueden hacerlo quienes han construido una pinza para intentar volarlo todo. Solo podemos hacerlo nosotros. Somos la única alternativa que tiene el Estado y la única opción de futuro que tiene la política española", ha proclamado ante un auditorio entregado.

Feijóo ha destacado que este fin de semana ha hablado con los presidentes del PP de "problemas que se cronifican", como el de la vivienda, y ha añadido que la situación "no se acaba pataleando ni hiperventilando" sino "trabajando y poniendo soluciones posibles sobre la mesa" como, a su juicio, hace su partido.

AFEA A SÁNCHEZ NO PEDIR PERDÓN POR LAS PULSERAS ANTIMALTRATO

En su intervención, Feijóo ha calificado de "imperdonable e inadmisible" lo ocurrido estos días por los errores de las pulseras antimaltrato y ha asegurado que Pedro Sánchez, que "pide clemencia para su esposa acusada de cinco delitos", "no ha tenido ni una palabra de disculpa para las mujeres a las que ha desprotegido".

En este punto, se ha dirigido las mujeres para decirles que el Gobierno de Sánchez les pidió el voto y las desprotegió, liberó a agresores sexuales con la ley del 'solo sí es sí', las violaciones aumentaron, "amañó" los contratos de puntos violeta y usó el dinero público para "consumir prostitución".

"Este no es el Gobierno más feminista, si acaso el Gobierno más hipócrita y más peligroso de las mujeres y contra las mujeres. ¡Hombre, que ya está bien!", ha exclamado, para añadir que lo ocurrido con las pulseras antimaltrato "probablemente es el ejemplo más doloroso del deterioro de los servicios públicos, pero ni de lejos es el único".

COMPROMISO DE PRESENTAR UN PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Así, se ha referido a lo que ocurre con los trenes tras los retrasos e incidencias de estos meses. Según ha dicho, el tren de alta velocidad "era el símbolo" del progreso de España y "hoy es el termómetro de la inoperancia del Gobierno".

El líder del PP ha preguntado "por qué pagando más impuestos que nunca se reciben los peores servicios". "¿Y dónde está nuestro dinero? Voy a poner un ejemplo, hay muchísimos más, pero este ejemplo es real, no es una broma, lo anticipo: 2,8 millones de euros en una campaña para fomentar la masturbación en los mayores de 60 años", ha enfatizado.

Feijóo ha afirmado que mientras "se hacen cosas como esta, se recorta el contrato de pulseras de maltrato, se recortan las indemnizaciones por los retrasos del tren o no se financia la ley de ELA aprobada en el Congreso hace mucho tiempo".

Dicho esto, ha reafirmado su compromiso en presentar un Plan Nacional de Infraestructuras, el establecimiento de indemnizaciones por los retrasos del AVE y que el futuro ministro de Fomento y Transportes rinda cuentas cada tres meses en cada comunidad autónoma.

"El Gobierno genera tensiones porque carece de soluciones y se enreda en absurdos porque no tiene presupuestos, ni mayoría ni proyecto y ya solo se esfuerza en protegerse a sí mismo sin importarle los españoles", ha finalizado.