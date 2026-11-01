Feijóo promete una España que vuelva a funcionar y convierte la gestión en eje de campaña tras la tragedia de Urda

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una reunión con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios, en la sede del PP, a 30 de octubre de 2026, en Madrid (España). Esta reunión con expertos del sector ferroviario se pro - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP considera que el trágico accidente en Urda (Toledo) ha vuelto a poner el foco en el "caos ferroviario" del Gobierno de Pedro Sánchez, como ocurrió hace tan solo nueve meses tras la tragedia de Adamuz (Córdoba), y ha colocado el marco de la campaña en la gestión de las infraestructuras y los servicios públicos. El partido retomará este lunes su agenda electoral con la idea central de que si gobiernan harán todo lo posible para que España "vuelva a funcionar", según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

"Con esta forma de gestionar no se puede continuar", afirmó rotundo esta semana el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras visitar el puesto de mando avanzado habilitado en Urda por el siniestro ferroviario, que se ha cobrado la vida de decenas de personas. A menos de un mes para la cita con las urnas, en 'Génova' admiten que la "mala gestión" de Pedro Sánchez estos ocho años que el PSOE quería "olvidar", ahora se recupera. "Hay elecciones el 29 de noviembre y también se decide quién nombra al próximo ministro de Transportes: O Sánchez o nosotros", aseguran fuentes del equipo de Feijóo.

En las filas del PP sostienen que el Gobierno recauda más que nunca en impuestos pero España "no funciona". "Estamos hablando de la descomposición del Estado", llegó a afirmar el viernes el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, que subrayó que los españoles "no piden milagros, simplemente que España vuelva a funcionar".

OFENSIVA DEL PP CONTRA LA GESTIÓN DE SÁNCHEZ

Si en enero, tras el accidente de Adamuz que se cobró la vida de 46 personas, Feijóo retrató a un Ejecutivo "colapsado" y llegó a decir que "el estado de las vías es reflejo del estado de la nación", ahora con más de 60 fallecidos por el choque de un tren AVE con un Iryo en Toledo, cree que la "negligencia" y la "nefasta" gestión del Gobierno vuelve a primer plano, según fuentes 'populares'.

Por eso, los 'populares' afrontan la campaña electoral --arranca oficialmente en la medianoche del 13 de noviembre-- con una ofensiva contra la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez y su política de nombramientos en el Ministerio de Transportes: desde el exministro José Luis Ábalos (en la cárcel por los contratos públicos durante la pandemia) al ministro "tuitero" Óscar Puente, que no se ocupa de su Departamento.

En 'Génova' sostienen que "años de sectarismo político" y de "colocar a amigos en lugar de personas expertas en puestos técnicos tiene consecuencias". Feijóo asegura en cada una de sus comparecencias que de esta situación "solo se sale con rigor, experiencia y conocimiento": "Gestión, gestión y gestión", proclamó el viernes tras reunirse con expertos en seguridad ferroviaria.

AUDITORÍAS PARA REVISAR EL ESTADO DE LA RED FERROVIARIA

El PP vincula los problemas de gestión con la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y el déficit inversor en la red ferroviaria estos últimos años. El propio Feijóo apuntó en esa dirección este viernes: "Han muerto 46 personas en Adamuz por un mantenimiento deficiente por parte del Gobierno y al menos 69 en Toledo porque el Gobierno no renovó un sistema de seguridad obsoleto cuando debería haberlo hecho".

El PP, que ha sacado pecho en otras campañas electorales de la gestión que hicieron los Gobierno de José María Aznar y Mariano Rajoy, cree que el nuevo accidente ferroviario convierte la gestión de la crisis en un asunto central.

El objetivo es "demostrarle a la gente que España puede volver a ser un país que funciona, con un tren fiable y seguro de nuevo", en palabras de Feijóo, quien también ha admitido que hay que ser "honestos" porque "hay mejoras que se pueden poner en marcha enseguida" pero otras llevarán tiempo porque "necesitan proyectos, contratos y obras". Lo que sí ha subrayado, en plena precampaña electoral, es que hará "todo lo necesario para recuperar la confianza perdida".

Feijóo ya ha empezado a desgranar algunas de las medidas que pondrá en marcha si llega a Moncloa, empezando por auditorías para revisar el estado de la red ferroviaria. Así, defiende una "revisión técnica independiente" para un "reseteo total" que permita devolver la seguridad a los españoles, además de un "plan de emergencia", situando como "prioridad uno" la seguridad, el mantenimiento y la conservación. También ha anunciado que si gobierna reforzará el departamento de Seguridad de Adif y Renfe.

UN COMITÉ EJECUTIVO PARA REACTIVAR LA CAMPAÑA

Este lunes Feijóo ha convocado una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP para analizar al accidente de Urda con sus 'barones', su núcleo duro y cargos territoriales y retomar la agenda de campaña para las generales.

Desde el choque de trenes, con más de 60 fallecidos, el PP optó por cancelar su agenda de campaña por los tres días de luto y mantener un perfil más bajo. El propio secretario general del PP, Miguel Tellado, pidió el día del accidente a sus cargos contención y prudencia, a la espera de contar con más información.

Sin embargo, Feijóo quiere reactivar la agenda de campaña a partir de este lunes --pese a que es festivo en algunas autonomías-- y ha convocado a la plana mayor de su partido a una reunión para analizar el accidente y retomar la agenda electoral, donde la gestión y la seguridad serán protagonistas. "El problema es de gestión. Se ha gestionado mal", sentenció Feijóo el viernes, para acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de haberse "olvidado de la cultura de la seguridad".

En 'Génova' son conscientes de que la tragedia ferroviaria impacta en la campaña programada para las elecciones y el PP ya anticipa por dónde irá la suya: poner en valor la gestión frente al "caos" del Gobierno de Pedro Sánchez, según fuentes de la formación.