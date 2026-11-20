Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; y el presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, durante la presentación oficial de Carmen Pérez como candidata del Partido Popular a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, a 17 de ju - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

EL HIERRO/MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que si gobierna creará un mando único en inmigración para coordinar la respuesta al problema migratorio y cambiará el Código Penal para endurecer la persecución a las mafias que trafican con personas. Además, ha prometido reformar la Ley del Menor y la Ley de Extranjería para devolver a los menores migrantes a sus familias, al tiempo que ha condicionado los fondos de cooperación al control de la inmigración irregular.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en el municipio de La Restinga, acompañado por el presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez, después de dos semanas de emergencia migratoria en la isla de El Hierro.

Feijóo ha asegurado que si gobierna pedirá la "colaboración máxima" de Frontex para blindar las fronteras españolas y dotará de más medios a las Fuerzas de Seguridad. También ha señalado que los países que cooperen frenando la inmigración irregular tendrán fondos de cooperación. "Los que no, no tendrán fondos. No vamos a financiar gobiernos que utilizan a su gente como mercancía", ha avisado.

DENUNCIA EL "EFECTO LLAMADA" PROVOCADO POR SÁNCHEZ

El candidato del PP ha cargado duramente contra la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de provocar un "efecto llamada" con su política de regularización de migrantes. "Ese efecto llamada hemos de acabar con él y decir somos un Estado de Derecho, el que entre en España tiene que entrar de forma regular y el que no será retornado a sus países. Y debemos de decirlo muy claro para que las mafias sepan que vamos a luchar contra ellas", ha enfatizado.

Tras subrayar que la inmigración irregular "no puede producir derechos", ha denunciado como se ha "multiplicado por cuatro" la inmigración irregular desde que Sánchez está en el Palacio de la Moncloa. "En España han entrado este año, y aún no ha finalizado, más de 60.000 personas de forma irregular", ha aseverado.

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