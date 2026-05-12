Feijóo promete ante mujeres de guardias civiles a "erradicar" el narcotráfico con más medios: "Vamos a por vosotros"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido ante mujeres de guardias civiles a "erradicar" el narcotráfico con más medios para los agentes de la Benemérita, y ha reiterado sus críticas al Gobierno por no reaccionar "con contundencia y desde hace tiempo" a esta situación en Andalucía. "Vamos a por vosotros", ha declarado.

"Lo que está pasando aquí, en las zonas de Cádiz, de Algeciras, toda la zona, hay que decirlo claramente, vamos a por vosotros, os vamos a erradicar", ha advertido el líder de la oposición durante un encuentro con mujeres de guardias civiles andaluces.

Feijóo ha indicado que "es muy difícil de entender" que el Ministerio del Interior no haya "reaccionado con contundencia y desde hace tiempo" a esta situación. "Es que llevamos dos años. Que tengas que obligar desde la oposición a que el Ministerio dé medios a la Guardia Civil para hacer su trabajo, es el mundo al revés", ha espetado, según se recoge en un vídeo grabado que ha difundido el PP en redes sociales.

"De verdad que estamos absolutamente sorprendidos", ha trasladado el líder del PP, remarcando que se trata del primer gobierno al que "se critica por no proteger a las fuerzas de seguridad, que están arriesgando su vida por proteger a los demás".

Según han trasladado a Europa Press fuentes de la dirección del PP, la reunión ya estaba programada antes de que se produjese el fallecimiento de dos agentes por la colisión entre dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha a 80 kilómetros de las costas de Huelva el pasado viernes.

PLAN CONTRA EL NARCOTRÁFICO: PENAS MÁS DURAS Y MÁS MEDIOS

Durante el encuentro, el líder de los 'populares' ha reiterado su intención de designar a la Guardia Civil como una profesión de riesgo al igual que en "la mayoría de los países europeos", alegando que "a la gente hay que dotarla". "Antes los tíos se marchaban, ahora se encaran", ha abundado.

Este lunes, el portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ya anunció que si Feijóo llega al Palacio de la Moncloa aprobará un plan con acción urgente que incluirá sendas medidas.

Propuestas como recuperar OCON-Sur, una unidad de élite de la Guardia Civil especializada en la lucha contra el crimen en el estrecho de Gibraltar; dotar al servicio marítimo de medios "no letales contra las narcolanchas" para poder neutralizarlas; y trasladar "los grandes casos del crimen organizado a la Audiencia Nacional" para evitar que "los criminales amenacen a los jueces y a sus familias".

El proyecto del PP apuesta también por una "mayor protección y medios materiales para la Guardia Civil y los funcionarios de prisiones", así como por endurecer el Código Penal con "penas más duras".

Por último, "se declarará el campo de Gibraltar y el litoral andaluz zona de especial singularidad operativa", reforzando las unidades con tecnología de vigilancia marítima y aérea, y empleando "recursos proporcionales a la magnitud del desafío"; y "se considerará profesión de riesgo a los guardias civiles" que luchan contra el crimen organizado.

COMPARECENCIA DE MARLASKA Y DE LA DIRECTORA DE LA GUARDIA CIVIL

El Grupo Popular ha solicitado además la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que dé explicaciones sobre unas circunstancias que generan "preocupación".

En esa solicitud, el PP quiere que Marlaska informe sobre las circunstancias en las que han fallecido los dos agentes del Cuerpo en las costas onubenses, así como para dar cuenta del estado de la investigación y las medidas previstas para reforzar la seguridad de los agentes destinados a la lucha contra el narcotráfico. Los 'populares' también han pedido la comparecencia de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.