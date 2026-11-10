Feijóo promete en su programa devolver a los que entraron ilegalmente en Ceuta y fortalecer la frontera físicamente

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presenta el programa electoral del PP para el 29-N, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, promete en su programa electoral devolver a los que entraron ilegalmente en Ceuta a finales de julio y fortalecer físicamente la frontera.

"Resolver la crisis de Ceuta será una prioridad desde el primer Consejo de Ministros", asegura el PP en el programa electoral para las generales del 29 de noviembre que Feijóo ha presentado este martes en Madrid, acompañado de la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra.

El PP asegura que si Feijóo gana las elecciones recuperarán la normalidad en Ceuta. "Procederemos a las devoluciones de quienes entraron ilegalmente y no tengan derecho a permanecer en España", afirma, para añadir que también fortalecerá físicamente la frontera y reclamará "la cooperación de Marruecos en las readmisiones".

El PP promete aprobar el Plan de Reactivación de Ceuta para que "el respaldo del Estado continúe después de la emergencia; reforzar la plantilla del hospital público; e impulsar la construcción de nuevas viviendas para atender las necesidades de la población ceutí. Además, asegura que construirá nuevas dependencias para la Policía Nacional y la Guardia Civil y desarrollará una base militar única.

DEFENDER LA ESPAÑOLIDAD DE CEUTA Y MELILLA

En su programa, el PP también se compromete a defender la españolidad de Ceuta y Melilla con respaldo y recursos. "Aprobaremos un nuevo modelo de financiación para ambas ciudades, blindando su marco fiscal e inversor y las bonificaciones en las cotizaciones de las actividades esenciales", afirma.

Además, promete fortalecer los servicios estatales y sus plantillas y añade que una nueva ley permitirá adaptar la normativa urbanística y de suelo a las necesidades de Ceuta y Melilla. También asegura que impulsará su incorporación al Comité Europeo de las Regiones, para que las dos ciudades tengan voz propia en Europa.