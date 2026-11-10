Feijóo promete reducir aforamientos y endurecer penas por malversación: "No indultaré a condenados por corrupción"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presenta el programa electoral del PP para el 29-N, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que si llega al Palacio de la Moncloa reducirá los aforamientos y endurecerá las penas por malversación de fondos públicos. Es más, ha dicho que su Gobierno no indultará "a ningún político condenado por corrupción nunca".

"Basta de corrupción", ha proclamado Feijóo en un acto celebrado en Madrid para presentar el programa electoral con el que el PP concurre a las próximas elecciones generales. Le ha acompañado en el escenario la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra, encargada de coordinar ese documento.

Feijóo ha criticado la corrupción que ha afectado a cargos del PSOE durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez y ha dicho que "basta de escándalos", "amaños" y "mordidas". Según ha dicho, en su caso ha servido a los intereses generales más de tres décadas y está "orgulloso" de poder decir que no ha tenido "casos de corrupción en ninguno" de sus equipos y en ninguno de sus gobiernos.

"Vamos reformar el suplicatorio para que jamás se pueda traducir en impunidad. Vamos a reducir los aforamientos. Vamos a endurecer las penas por malversación de fondos públicos. Y os aseguro que mi Gobierno no indultará a ningún político condenado por corrupción nunca. De ninguna manera", ha prometido.

El presidente del PP ha explicado que se trata de "reparar el daño y cambiar las reglas que han permitido tantos abusos" porque "gobernar será servir a los españoles y no servirse de ellos". Eso sí, ha admitido que "regenerar la democracia es algo más que comprometerse a no robar" porque también consiste en que "los poderes se controlen mutuamente" y "proteger la independencia de las instituciones del Estado".

CORREGIR LA EXTENSIÓN EXCESIVA DE LOS AFORAMIENTOS

En su programa electoral para las generales del 29 de noviembre, que ha recogido Europa Press, el Partido Popular asegura que evitarán que "el suplicatorio pueda convertirse en un instrumento de impunidad ante la Justicia".

"Corregiremos la extensión excesiva de los aforamientos para devolverlos a una concepción limitada y justificada, conforme a la Constitución y a los estándares europeos", reza textualmente en el documento.