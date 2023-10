Feijóo se reafirma en que Puigdemont es "más sincero" que Sánchez y traslada al PPE que no es presidente por no ceder

Revela que ha conversado con el comisario Reynders sobre la amnistía porque esa negociación de Sánchez "afecta al Estado de Derecho"

BRUSELAS, 26 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado este jueves a sus colegas del Partido Popular Europeo (PPE) que no es presidente del Gobierno por no haber aceptado las "condiciones" que exige el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fugado de la Justicia. Dicho esto, se ha reafirmado en sus palabras acerca de que el expresidente catalán es "más claro", "transparente" y "sincero" que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, quien "pretende engañar a los españoles".

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en Bruselas después de asistir a la reunión del PPE, previa al Consejo Europeo, y mantener varias bilaterales, entre otras con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, con el que ha hablado sobre la amnistía porque "eso afecta al Estado de Derecho en España".

Feijóo ha señalado que ha dado cuenta a los miembros del PPE de que Sánchez, desde hace tres semanas, está "intentado buscar los apoyos suficientes para, después de perder, conseguir la presidencia del Gobierno" mediante acuerdos con "la extrema izquierda" y "los separatistas".

"NO TODO VALE EN POLÍTICA"

El líder del PP ha recordado que sobre el expresidente de la Generalitat "pesa una orden de detención del Tribunal Supremo" para ser "juzgado por desobediencia y malversación agravada" "En este momento, Puigdemont es el que va a decidir si Sánchez va a ser presidente del Gobierno o no", ha recalcado.

Dicho esto, ha señalado que él ha informado a sus colegas del PPE que ha "renunciado" a ser presidente del Gobierno porque no puede "aceptar las condiciones" del expresidente catalán y su partido, Junts. "Sigo reafirmándome en que no todo vale en política y sigo reafirmándome en que la integridad de la nación Española no es susceptible de ser negociada con nadie", ha agregado.

Feijóo ha recordado que tanto el PP como el PSOE se han posicionado estos años en contra de la amnistía y de "borrar los delitos contra la integridad de la nación española y los delitos de malversación de fondos públicos". "Sigo pensando lo mismo que antes de las elecciones y por eso no soy el presidente del Gobierno de España", ha reiterado.

En este sentido, ha recalcado que la amnistía es "ilegal" desde el punto de vista jurídico, una "aberración democrática" y una "indecencia desde el punto de vista moral", así como "un gran fraude" a los electores. A su entender, en esta tesitura "lo mínimo que se puede hacer" es volver a preguntar a los españoles en las urnas el próximo 14 de enero.

DICE QUE SUS PALABRAS SOBRE PUIGDEMOMT NO DEBERÍAN "MOLESTAR A NADIE"

Al ser preguntado por la polémica que han creado sus palabras asegurado que "respeta" al expresidente catalán porque "todo el mundo sabe lo que pide" frente a otros que "mienten mucho", Feijóo se ha reafirmado en esas manifestaciones y ha recalcado que dijo algo con lo que "la mayoría de los españoles" están de acuerdo.

"He dicho que el señor Puigdemont y el independentismo son más claros y más transparentes y más sinceros que el señor Sánchez, y lo reitero. Siempre han dicho lo mismo", ha abundado, para añadir que el jefe del Ejecutivo en funciones "oculta" a los ciudadanos lo que está pactando para seguir en el poder.

Feijóo ha subrayado que los independentistas han dicho siempre lo mismo, al pedir un referéndum de autodeterminación, ser "amnistiados de todos sus delitos y no tener ningún tipo de responsabilidad ni penal ni pecuniaria". Por eso, ha dicho que sus palabras no deberían "molestar a nadie", dado que Puigdemont "ha dejado clarísimas sus exigencias" y "las conoce toda España" mientras que Sánchez "pretende engañar a los españoles".

"En consecuencia, no creo yo que esto sea ninguna novedad y creo que España no tiene ningún problema con la opinión que tengo yo del señor Puigdemont, ¿por qué? Porque yo no he venido a hablar al señor Puigdemont y la vicepresidenta del Gobierno en funciones, sí. Yo no he negociado ninguna exigencia con el señor Puigdemont, el señor Sánchez sí", ha enfatizado.

En este sentido, ha recalcado que Sánchez "está a punto de ceder a las condiciones y al chantaje del señor Puigdemont y convertirse en presidente del Gobierno". "No creo yo que haya un político español que haya renunciado a la presidencia del gobierno de su país por decir que no a unas exigencias concretas de un partido político. Yo lo he hecho, mi partido lo ha hecho", ha resaltado, para presumir de "sinceridad" en política y de cumplir "la palabra dada".

¿TENSIONES EN EL PP CATALÁN?

En cuanto a la situación en el PP catalán y si sus palabras sobre Puigdemont han incomodado al PPC que lidera Alejandro Fernández, ha señalado que él "desconoce que haya tensiones con el Partido Popular catalán" y que si las hubiera "entiende" que sería el primero en enterarse porque es su presidente. "Pero le advierto que si hay un partido, si hay un político en España que ha renunciado a la presidencia del Gobierno, soy yo", ha afirmado de nuevo.

Además, ha enmarcado en la normalidad institucional los contactos de concejales y parlamentarios con Junts. "Si Junts quiere hablar con nosotros, evidentemente las recibimos y las escuchamos, que fue lo que hemos dicho desde el principio de nuestro planteamiento", ha dicho, para dejar claro que con quien no hablará el PP es con Bildu.

EN LAS "ANTÍPODAS" DE LO QUE PLANTEA EL CERCLE

Al ser preguntado como valora que el Círculo de Economía se haya posicionado a favor de la amnistía si implica la renuncia a la unilateralidad y haya defendido buscar el apoyo del PP, Feijóo ha recalcado que la amnistía "no es una reconciliación, es una transacción política".

"No estamos profundizando en la convivencia, estamos profundizando en la conveniencia de alguien que después de perder las elecciones quiere ser presidente del Gobierno", ha declarado el presidente de los 'populares'.

A su entender, es "razonable" que la economía diga que los grandes acuerdos de Estado se tiene que tomar entre los dos grandes partidos de Estado pero ha subrayado que "no se dan las circunstancias que el Círculo de Economía impulsa porque no están hablando de reconciliación, sino de transacción política" ni "están hablando de acuerdos de Estado, sino de un acuerdo contra el Estado". "Estamos en consecuencia en las antípodas de las condiciones que plantea el Cercle de Economía", ha apostillado.

CONVERSACIÓN CON REYNDERS

Feijóo ha señalado que con el comisario Reynder ha tratado los "asuntos de su departamento" y de los asuntos "que tienen relación con España". "Hemos hablado del Estado de Derecho, por supuesto que sí. La amnistía forma parte del Estado de Derecho", ha apostillado.

Además, ha indicado que Reynders ha viajado recientemente a España y seguro que volverá pronto. "Lo que he comprobado es que el señor Reines tiene bastante información de lo que ocurre en el ámbito del Estado de Derecho en España", ha finalizado.