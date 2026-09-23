Feijóo rechaza que el gas pimienta sea un "arma" y carga contra Armengol por echar a su diputada e "inflamar" el Pleno

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por echar del hemiciclo a la diputada del Grupo Popular Ana Belén Vázquez por mostrar un bote de gas pimienta como los que llevan mujeres y niñas en Ceuta. Tras calificar de "disparate" esa decisión, ha afirmado que el objetivo era "inflamar" el Pleno ante la "bochornosa" y "devastadora" sesión de control que ha protagonizado el Gobierno.

"Es inaudito. No se puede decir que se lleva un arma por describir lo que ocurre en Ceuta", ha manifestado Feijóo en una charla informal con los periodistas, después de que Armengol haya expulsado de la portavoz del PP en la Comisión de Interior por mostrar un bote de gas pimienta al considerarlo "un arma".

Feijóo, visible molesto, ha asegurado que esa decisión es "una vergüenza". ¿Se va a detener a todas las niñas y madres en Ceuta que llevan gas pimienta?", ha preguntado. Vázquez ha enseñado el bote durante su debate con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recriminándole que los ciudadanos de Ceuta hayan tenido que recurrir a este tipo de instrumentos para defenderse desde la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio.

RECOMIENDA A ARMENGOL IR A CEUTA

Feijóo considera que la decisión de la presidenta de la Cámara Baja "no es de recibo" porque Ana Vázquez solo ha hecho una descripción de lo que sucede en Ceuta. A su entender, hay que tener "mala fe" o un interés en "inflamar" la sesión plenaria que, en su opinión, ha sido "devastadora" para el Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras insistir en que su diputada solo se ha dedicado a "describir" lo que ocurre en Ceuta, el líder del PP ha recriminado al Gobierno y al PSOE que, en vez de intentar sosegar el debate, se hayan dedicado a intentar "inflamarlo" y "empatar" tras la "bochornosa" intervención del Gobierno en la sesión de control y la foto del presidente del Gobierno en Nueva York con la presidente venezolana, Delcy Rodríguez.

El presidente del PP ha recomendado a la presidenta del Congreso que viaje a Ceuta para ver de primera mano la situación que viven allí las mujeres y las niñas tras la entrada masiva de inmigrantes irregulares de finales de julio. "Lo que tiene que hacer es ir a Ceuta", ha abundado.

EL PP CIERRA FILAS CON SU DIPUTADA

Fuentes del PP han confirmado después que la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, y el comité de dirección del grupo sabía de antemano que Ana Vázquez iba a mostrar el bote de gas pimienta vacío y no le veían ningún problema porque, a su juicio, lo llevan las niñas en la mochila en Ceuta.

Desde el Grupo Popular han cerrado filas con su diputada y han acusado a la presidenta del Congreso de "sobreactuar" en la sesión plenaria. De hecho, todos los diputados del PP --salvo Feijóo que ha preferido permanecer sentado en su escaño-- se han puesto en pie y han brindado un aplauso a Ana Vázquez cuando Armengol la ha obligado a salir del hemiciclo.

Poco después, en declaraciones a los periodistas junto a Ester Muñoz, Ana Vázquez ha agradecido el apoyo de su partido y ha calificado de "lamentable" lo sucedido. A su entender, Armengol "se comportó como la ministra 23".

"Ante un Gobierno acorralado porque no eran capaces de explicar porque habían intentado contratar a unos sicarios para atacar a la jueza que investigaba al hermano de Sánchez, pues intentó reventar ese Pleno y lógicamente lo ha conseguido", ha afirmado, para subrayar que el bote de gas pimiento estaba "vacío".

EL GAS PIMIENTA, "EXCLUIDO DEL REGLAMENTO DE ARMAS"

Igual que Feijóo, Ana Vázquez ha recomendado a Armengol que vaya a Ceuta y "hable con las mujeres de Ceuta" porque "verá que, por desgracia esas mujeres llevan este spray de gas pimienta". "No nos va a callar", ha subrayado.

Además, Vázquez ha recalcado a la presidenta del Congreso que el gas pimienta está "totalmente excluido del reglamento de armas". De hecho, el PP ha mostrado después el reglamento de armas para confirmar esa aseveración de que los sprays de defensa personal están excluidos.