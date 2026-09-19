Feijóo redobla la presión para que Sánchez desvele sus contactos con Rabat sobre Ceuta

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control ante Pedro Sánchez - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantendrá su ofensiva contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que desvele si ha hablado con las autoridades marroquíes, en especial con el rey Mohamed VI, sobre la "invasión" de Ceuta y el retorno de los inmigrantes irregulares que entraron de forma masiva a finales de julio. Con ese objetivo, ya ha registrado varias preguntas en el Senado para saber qué "gestiones" ha realizado ante Rabat para facilitar esas devoluciones.

"Queremos conocer el despliegue diplomático del Gobierno de España para defender Ceuta y saber si ha hablado con el rey de Marruecos. Queremos que nos diga cuándo, cómo y qué", han indicado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del PP.

El propio Feijóo llevó este asunto a sede parlamentaria el pasado miércoles, durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso. "¿Cuándo fue la última vez que habló usted directamente con las autoridades marroquíes? ¿Cuántas veces lo ha hecho desde el 30 de julio? ¿Qué les ha preguntado sobre la invasión que ha sufrido la ciudad española de Ceuta y qué le han respondido?", preguntó expresamente a Sánchez.

Sin embargo, las preguntas no obtuvieron respuesta, un silencio que Feijóo calificó de "vergüenza". La portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, retomó poco después esa petición de aclaraciones: "¿Ha llamado al rey de Marruecos? ¿Por qué no contesta?", le exigió sin éxito.

Los 'populares' consideran que después del "ataque a la integridad territorial" de España es obligada esa conversación de Sánchez con el rey Mohamed VI o las autoridades marroquíes, máxime cuando sitúan a Rabat como responsable de la entrada masiva "por acción o por omisión". El propio Feijóo ha dicho públicamente que esa operación "salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó".

¿HA HABLADO CON MOHAMED VI?

"Es insólito que sigamos sin saber si Sánchez ha hablado con Marruecos. ¿Ha hablado alguien con el rey Mohamed VI, que es quién realmente manda?", se pregunta en privado un miembro de la cúpula del Partido Popular. Fuentes del equipo de Feijóo consideran que no llamar al monarca alauí evidencia "condescendencia".

En 'Génova' sostienen que, aparte de pedir explicaciones por la entrada masiva del 30 y 31 de julio, esas conversaciones con Rabat deben incluir la exigencia del retorno de todos los inmigrantes irregulares que entraron con la avalancha, incluidos los menores.

Así, el PP ha registrado una batería de preguntas en el Senado, a las que ha tenido acceso a Europa Press, en las que emplaza al Gobierno a desvelar "qué gestiones" ha realizado "ante Marruecos para que acepte la devolución de los inmigrantes que entraron irregularmente en Ceuta".

Además, pide saber qué hechos impiden al Gobierno "acelerar los procedimientos de retorno de los inmigrantes que entraron irregularmente en Ceuta" y qué "mediación" ha solicitado a la Unión Europea para "facilitar con Marruecos los retornos desde Ceuta".

EL PP RECHAZA DE PLANO EL TRASLADO DE MENORES A LA PENÍNSULA

El PP rechaza de plano un traslado a la Península de los menores no acompañados que están en Ceuta por entender que eso provocaría un "efecto llamada" y "multiplicaría" la entrada de irregulares. Por eso, Feijóo y sus presidentes autonómicos defienden el retorno inmediato.

Precisamente este jueves el presidente del PP pidió expresamente al comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, que la UE medie para que se materialice ese compromiso de Marruecos de aceptar a todos los ilegales que han cruzado a Ceuta.

En un comunicado oficial difundido la pasada semana, Marruecos expresó su disposición a acoger a mayores migrantes y menores, un mensaje que volvió a reiterar esta semana en la carta enviada a eurodiputados antes del debate de la resolución promovida por el PP español para que el Parlamento Europeo reconozca la "invasión" de Ceuta, que salió adelante con el apoyo del PPE, liberales y el grupo de Vox en Europa.

El PP de Feijóo quiere saber además si el Gobierno ha conversado con la embajadora marroquí y el contenido de esas conversaciones, así como qué le trasladó en agosto el encargado de negocios en el encuentro que mantuvieron ante la ausencia de la embajadora, según fuentes del partido.

APOYO A CEUTA Y MELILLA EN LA JUNTA DIRECTIVA

Feijóo ha convocado el lunes 28 de septiembre una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, que servirá para exhibir una vez más el apoyo de todo el PP a Ceuta y Melilla, en especial al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, por su gestión tras el asalto frente al "abandono" del Gobierno, según han avanzado fuentes de la formación.

El líder del PP y los 'barones' territoriales del partido ya exhibieron un cierre de filas con Vivas hace dos semanas en Madrid, en un desayuno informativo celebrado la víspera de su viaje a Bruselas para exigir a la UE implicación en esta crisis y el blindaje de la frontera sur de Europa.

La cúpula del PP está molesta por los ataques de Sánchez y sus ministros a Vivas, quien, a su entender, es "una víctima". Como ejemplo de ello, citan las palabras del jefe del Ejecutivo responsabilizándole de que haya centenares de menores en las calles de la ciudad. "Eso pregunténle a Vivas", afirmó, unas palabras que a su entender le retratan como "insensible" y "frívolo".

En 'Génova' consideran que la crisis de Ceuta está provocando un gran coste político al PSOE y que ha calado entre los españoles la idea que expuso el propio Feijóo en público de que Sánchez es "hostil con los invadidos y dócil con los invasores".

"La imagen presidencial de Feijóo ha crecido y la de Sánchez ha empequeñecido", aseguran a Europa Press fuentes del entorno del líder del PP, que creen que el presidente del Gobierno no puede seguir "minimizando" esta crisis y "encubriendo" a los responsables.