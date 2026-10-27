Feijóo: "La regeneración pasa por intentar que Sánchez no sea protagonista ni en la oposición en la próxima legislatura"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM), a 25 de octubre de 2026, en Salamanca, Cas - Manuel Ángel Laya - Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que la regeneración política en España pasa por intentar que Pedro Sánchez no sea "protagonista" en la siguiente legislatura, ni siquiera en la oposición al frente del PSOE.

"Yo lo que busco aquí es cumplir con mi deber, mi compromiso es intentar que haya un cambio político en España, un cambio político profundo pero tranquilo. Mi compromiso es que finalice esta etapa de indecencia y de decadencia", ha declarado Feijóo en una entrevista en Onda Cero, un día después de su pacto entre PP y Vox en el Senado para contrarrestar el acuerdo de PSOE, Frente Amplio y otras fuerzas de izquierda en la Cámara Alta.

Al ser preguntado por la posibilidad de que el PSOE le ofrezca una abstención tras las generales para que sea presidente en solitario, sin Vox, Feijóo ha descartado esa posibilidad y ha recordado que los socialistas han tenido posibilidad de hacer eso en las CCAA dónde se han celebrado comicios en los últimos meses, y no lo han hecho.

"Mire la regeneración que necesita nuestro país pasa por intentar que Sánchez no sea protagonista, ni siquiera en la oposición, en la siguiente legislatura", ha afirmado el presidente del Partido Popular.

REGENERACIÓN EN EL TC, EN EL GGPJ Y PRESENTAR UNOS PGE CADA AÑO

En este punto, ha enumerado algunos de sus compromisos de regeneración, como presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) cada año. "Y si no consigo aprobarlo, haré una prórroga. Y si no me aprueba la prórroga, convocaré elecciones", ha indicado.

Feijóo también ha prometido que cuando llegue a La Moncloa levantará todas las alfombras porque "esas alfombras son imposibles de transitar sin levantarlas primero" dado que "hay tantas cosas que es imposible transitar sin caerse".

En este punto, ha asegurado que si llega a Moncloa le dirá a los españoles "lo que ocurre con las cuentas públicas", dado que "llevan años gastando sin ningún control". "¿Cree que se puede gastar un billón sin tener aprobación de las Cortes?", se ha preguntado.

Además, ha prometido que no nombrará a un ministro para ser fiscal general del Estado ni lo llevará al Tribunal Constitucional. Preguntado si reformará el sistema de elección de los vocales del CGPJ, ha respondido: "No solamente me comprometo, sino que lo he presentado en la Cámara hace un mes aproximadamente".

De la misma manera, ha dicho que el Tribunal Constitucional "necesita una reforma para acreditar" que no pueda formar parte del mismo "nadie" que haya estado en política, "como mínimo en los últimos cinco años". "Todo necesita ponerle frenos. Es verdad que el legislador, incluido el legislador constitucional, nunca pensó que podía haber un presidente como éste", ha dicho, en alusión a Sánchez.

"NO VOY A HACER UN SANCHISMO DE DERECHAS"

Feijóo ha señalado que él no "utilizará las instituciones del Estado para controlar el Estado" sino para que el Estado "funcione con independencia". "No nombraré a ningún ministro de mi Gobierno en el Tribunal Constitucional, ni en la Fiscalía General del Estado, ni en el Consejo de Estado", ha prometido.

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno ha afirmado que va a hacer "todo lo posible para que haya un cambio político en España". "Voy a regenerar la vida política en mi país. No voy a hacer un sanchismo de derechas", ha garantizado.

Además, Feijóo ha asegurado que si gobierna hablará "con el jefe de la oposición, al menos una vez al año" y llevará la política internacional al Congreso de los Diputados "para que se debata" allí.

SE PREGUNTA DÓNDE ESTÁ EL DINERO DE LOS ESPAÑOLES

En materia económica, ha reiterado su compromiso de construir un millón de viviendas en la próxima legislatura y ha dicho que la "desesperanza en la que viven los jóvenes" es una de sus "obsesiones". Por eso, ha anunciado medidas concretas como "reducir un 60% de los impuestos que agravan la vivienda para los jóvenes".

"La gente habla de cómo llena la nevera, cómo inicia el curso escolar, de cómo es posible tener 12.000 kilómetros de autovía en un estado lamentable. Nos hemos endeudado en 540.000 millones más, un 44% de incremento de la deuda pública. Si Sánchez se ha gastado el dinero de los fondos, ¿dónde está el dinero? ¿dónde está nuestro dinero?", se ha preguntado.