El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez; la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado; y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, antes del 'cara a cara'. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afronta con "tranquilidad, pero sin caer en la autocomplacencia" el debate a cuatro que se celebrará este jueves, en el que emplazará al jefe del Ejecutivo a responder a las preguntas que, según los 'populares', no aclaró durante el 'cara a cara'. Fuentes del PP han señalado que su candidato buscará el choque con Pedro Sánchez para confrontar dos modelos, pero no lo hará con el presidente de Vox, Santiago Abascal.

A menos de cuatro días para las elecciones generales, en la recta final de la campaña, Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) se encontrarán este jueves en una cita organizada por la Academia de Televisión.

Una semana después del 'cara a cara', el encuentro reunirá de nuevo a Sánchez y Feijóo, pero ahora se sumarán Abascal y Colau. Los cuatro confrontarán sus propuestas sobre vivienda, economía, políticas sociales y otros asuntos de la agenda electoral en un debate que podrá seguirse en distintas cadenas de televisión.

EL PP CREE QUE ES EL "DERBI DE LAS IZQUIERDAS"

El PP ha señalado este miércoles que, tras "la aplastante victoria" de Feijóo sobre Pedro Sánchez en el 'cara a cara', el líder del PP afronta el debate a cuatro "con tranquilidad, pero sin caer en la autocomplacencia".

"Cuanto más herida está la izquierda, más peligrosa es", han indicado fuentes del PP, en línea con el propio mensaje que su candidato ya lanzó en la plaza de toros de Valencia el pasado sábado para rebajar la euforia de su partido.

Según el PP, quien se la juega no es solo Sánchez, "tras la pésima imagen que dio la semana pasada", "sino también la extrema izquierda que está siendo fagocitada". "Las encuestas ya apuntan a que España se librará de Podemos una década después y detrás parece ir un Frente Amplio cada vez más débil", han analizado los 'populares'.

Así, el PP considera que Ada Colau, "rescatada de la jubilación forzosa que supuso su salida del Ayuntamiento de Barcelona gracias a la fuerza de las urnas", "se la juega para salvar los muebles". "Y tendrá que elegir entre seguir siendo los pagafantas del PSOE o empezar a desmarcarse de un partido corrompido y al que no tendrían que acompañar en su hundimiento", han asegurado fuentes 'populares'.

FEIJÓO "NO SALDRÁ A EMPATAR" SINO A CONVENCER

El PP ha adelantado que Feijóo "no saldrá a empatar" sino que "irá a convencer" mientras que, a su juicio, el secretario general del PSOE saldrá "a defenderse". Además, ha señalado que su candidato planteará "un examen crítico y exigente" a la gestión del Gobierno de Sánchez como, a su entender, ya hizo hace una semana.

Los 'populares' han avanzado además que Feijóo volverá a preguntar a Pedro Sánchez "quién pagó sus primarias", ya que, a su juicio, no contestó el jueves pasado. "Esperamos que esta vez sí encuentre las palabras para respondernos", han señalado, para añadir que también le exigirá que responda al resto de preguntas "que no contestó entonces". "A ver si esta vez se atreve", han añadido las mismas fuentes.

Feijóo acudirá al debate de este jueves con el equipo que le acompañó al cara a cara con Sánchez. Así, estará acompañado del portavoz nacional del PP, Borja Sémper; de su jefa de gabinete, Marta Varela; de su mano derecha desde hace 30 años, Mar Sánchez; del director de Comunicación del PP, Luis de la Matta; y de Lucas Martinón, que fue uno de los principales asesores de Feijóo cuando estaba al frente de la Xunta de Galicia.