Feijóo reúne este fin de semana a sus parlamentarios en A Coruña para debatir sobre vivienda, empleo o regeneración

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

Los 'populares' eligen el lema 'Por lo importante' y Galicia, donde Rueda reeditó la mayoría absoluta casi dos años atrás, como escenario

MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunirá este fin de semana en Galicia a los diputados, senadores y eurodiputados del Grupo Popular con motivo de la XXVIII Interparlamentaria, en la que debatirán sobre vivienda, empleo, seguridad o regeneración democrática, entre otros asuntos.

Y aunque no forma parte de las mesas de debate, se da por descontado que los cargos del PP aprovecharán la Interparlamentaria gallega para expresar su rechazo a la propuesta de financiación que ha presentado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.

En concreto, la propuesta del nuevo modelo de financiación incrementa el porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF desde el 50% al 55% y del IVA desde el 50% al 56,5%, con lo que los recursos del sistema de financiación aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el año 2027. Además, Montero ha asegurado que el nuevo modelo respeta el principio de ordinalidad en el caso de Cataluña, tal como afirmó en la víspera el líder de ERC Oriol Junqueras, aunque no se cumple con otras comunidades como la Comunidad de Madrid.

Al presentar la Interparlamentaria de Galicia, el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha indicado que la propuesta presentada por Montero es un "mal modelo", ya que, a su juicio, supone dar "una patada a la unidad de España y a la igualdad" al firmar "el principio de desigualdad e insolidaridad".

Más allá, el PP ha elegido para esta cita --que tendrá lugar en el Palexco de A Coruña-- el lema 'Por lo importante' con el objetivo de trasladar la idea de que se ocupan de los problemas "cotidianos" que afectan a los ciudadanos, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Estas jornadas con sus parlamentarios, los días 10 y 11 de enero, servirán para diseñar la estrategia del partido ante el nuevo periodo de sesiones que arrancará en las Cortes y el Parlamento europeo en 2026.

Más allá de los casos de presunta corrupción y de la situación geopolítica tras el ataque de EEUU a Venezuela y la guerra en Ucrania, Feijóo quiere arrancar el curso político exhibiendo que son un "partido de gestión" que se ocupa de los problemas de los españoles, ante la subida de la cesta de la compra, la pérdida de poder adquisitivo de los españoles, la "asfixia" fiscal o la falta de viviendas.

Además, la XVIII Interparlamentaria del PP servirá para engrasar la maquinaria electoral ante las próximas citas con las urnas. Tras las elecciones extremeñas del pasado 21 de diciembre, este 2026 arrancará con comicios en Aragón el 8 de febrero y, después habrá también elecciones en Castilla y León y en Andalucía, previsiblemente en marzo y junio, respectivamente.

Precisamente en esta coyuntura se enmarca la elección de Galicia como escenario, dado que se trata de una comunidad en la que Alfonso Rueda, quien sucedió a Feijóo en Galicia y le acompañará en la clausura del evento popular coruñés, gobierna con una mayoría absoluta que reeditó hace casi dos años, en febrero de 2018.

Otra efeméride 'gallega' marca el calendario en esta Interparlamentaria: el 15 de enero de 2006, dos décadas atrás, Feijóo sucedía en Galicia al frente del PPdeG a Manuel Fraga, fallecido en enero de 2012.

Además de la presencia de Rueda en la clausura el domingo, en la primera jornada del evento habrá representantes del PPdeG como la secretaria general del PP gallego, Paula Prado, y el portavoz parlamentario de los populares en el Pazo do Hórreo, Alberto Pazos, entre otros.

LOS CUATRO TEMAS "TRONCALES" DE ESTA CUMBRE PARLAMENTARIA

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha señalado que "los cuatro temas troncales" de la 28 Interparlamentaria del PP serán "la vivienda, la seguridad, el empleo y economía, y la regeneración democrática. Sin embargo, se prevé que el acuerdo del Gobierno con ERC en materia de financiación también esté encima de la mesa, según fuentes de la formación.

"El sanchismo nunca, nunca, nunca ha estado especialmente centrado en solucionar problemas, está centrado en intentar solucionar sus propios problemas", ha señalado Bendodo en un acto desde Málaga.

Tras asegurar que Sánchez "no puede solucionar ningún problema de los ciudadanos porque se ha convertido en el gran problema de los españoles", Bendodo ha resaltado que el PP tiene un plan para "cada uno de los problemas" que ha generado el jefe del Ejecutivo.

APERTURA DE TELLADO Y CUATRO MESAS DE DEBATE

La apertura de la Interparlamentaria el sábado por la mañana correrá a cargo del secretario general del PP, el ferrolano Miguel Tellado, que estará acompañado por el presidente del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, y el presidente provincial del PP, Diego Calvo.

Después arrancará la primera mesa redonda, bajo el título 'Por lo importante: el acceso a la vivienda', que estará moderada por el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo.

La segunda mesa, 'Por lo importante: una vida segura', la moderará la secretaria general del PP gallego, Paula Prado. Por su parte, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, moderará la tercera mesa de debate, bajo el lema 'Por lo importante: un país en el que valga la pena trabajar'.

La última mesa de la tarde del sábado, 'Por lo importante: un Gobierno limpio' estará centrado en los casos de corrupción y la agenda de regeneración democrática que plantea el PP. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, se encargará de su moderación.

FEIJÓO Y RUEDA CLAUSURAN LA JORNADA DEL DOMINGO

La jornada del domingo comenzará con mesa de portavoces parlamentarios que moderará el presidente del Senado, Pedro Rollán. Ahí tomarán la palabra Ester Muñoz (Congreso), Alicia García (Senado) y Esteban González Pons (Parlamento Europeo).

Después, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral dará lectura a las conclusiones de este encuentro, antes de pasar a los discursos de clausura del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente del PP.

Este jueves, Rueda ha aplaudido ante los medios la decisión del su partido de celebrar en A Coruña esta Interparlamentaria y ha señalado que, en un momento en el que hay convocatorias electorales en otros puntos del país, "reafirma el peso" que tiene el PPdeG a nivel estatal. "También es una muestra de un partido que trabaja con normalidad y bajo un liderazgo indiscutido", ha esgrimido, en referencia al de su jefe de filas.

Una situación que, bajo su punto de vista, se contrapone con la situación del PSOE, formación que ve "en franca descomposición y con problemas que afectan gravemente a su credibilidad". Además, ha aludido a la situación "desde el punto de vista penal" de "muchos miembros o que fueron miembros destacados" del PSOE y que "acredita que, en este momento, tienen otras cosas de las que ocuparse muy diferentes a los problemas de los ciudadanos".