Feijóo reunirá el ingreso mínimo vital y subsidios en una "renta de activación" vinculada a la búsqueda de empleo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presenta el programa electoral del PP para el 29-N, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este martes que si llega al Palacio de la Moncloa reunirá el ingreso mínimo vital y los diferentes subsidios en una "renta de activación" vinculada a la búsqueda de empleo. Además, ha avisado que rechazar empleos "adecuados" de forma reiterada y "sin causa justificada" supondrá la pérdida graduada de las ayudas.

En el acto de presentación del programa electoral en Madrid, Feijóo ha asegurado que "trabajar tiene que compensar más que no hacerlo". Eso sí, ha dicho que "quien lamentablemente no puede trabajar, ha de tener la mayor protección".

"Por ejemplo, yo creo que hay que proteger mejor a los enfermos graves de determinadas patologías cuando están de baja", ha dicho, para añadir que "en muchos casos, quien padece hoy una enfermedad severa no percibe el 100% de su salario" y él no lo comparte, por lo que hay que cambiarlo.

Dicho esto, ha admitido que él no comparte que quien pueda trabajar "decida no hacerlo". "La mejor política fiscal es la que devuelve a cada persona la capacidad de valerse por sí mismo. Y eso es lo que vamos a hacer". Por ello, ha dicho que España "necesita un plan contra el absentismo laboral fraudulento".

UNA MEDIDA ANUNCIADA POR FEIJÓO PERO QUE NO FIGURA EN EL DOCUMENTO

A renglón seguido, ha avanzado que si gobierna el PP creará "una renta de activación que reúna el ingreso mínimo vital y los diferentes subsidios en un solo camino hacia el empleo". Según ha dicho, lo harán en colaboración con las comunidades autónomas y será compatible con el trabajo desde el primer día, de tal modo que aceptar un empleo siempre mejore la situación familiar.

"Cada beneficiario firmará un acuerdo de formación y búsqueda de empleo, con seguimiento verificable. Rechazar empleos adecuados de forma reiterada y sin causa justificada supondrá la pérdida graduada de las ayudas", ha avisado, cosechando un fuerte aplauso de los asistentes.

Esta medida que ha anunciado Feijóo en este acto --celebrado en el Espacio Torrelara-- no está incluida en el programa con 249 propuestas que el Partido Popular ha difundido a los medios de comunicación. Ese documento incluye varios huecos y se prevé que sean anuncios que el líder del PP desvelará durante la campaña electoral.

"TRABAJAR TIENE QUE COMPENSAR MÁS QUE NO HACERLO"

Feijóo ha reiterado que "trabajar tiene que compensar más que no hacerlo" y ha pedido cuatro años de confianza para la España que quiere legar. Así, ha dicho que reclama apoyo en las generales porque tiene un proyecto d país y busca "combatir" la "desesperanza" de muchos españoles.

"No puede ser que a los 30 o los 40 años muchos españoles sientan que su proyecto vital está quebrado. Me rebelo contra eso, no podemos aceptarlo", ha manifestado el presidente de los 'populares' en su intervención.

Finalmente, ha solicitado una "oportunidad" para gobernar cuatro años y poder dar "la vuelta por completo" a España con su programa electoral, que ha presentado como la "cura con la que sanar una España herida". Además, se ha comprometido a gobernar para "todos" los españoles.