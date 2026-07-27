Feijóo se reunirá con Keiko Fujimori durante su viaje a Perú por la toma de posesión de la nueva presidenta

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo - César Arxina - Europa Press

El PP reivindica "la democracia y el fortalecimiento" de los lazos entre España y las democracias iberoamericanas MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, durante el viaje que está realizando al país latinoamericano con motivo de la toma de posesión de la nueva mandataria, que tendrá lugar este martes en Lima y a la que también asistirá el Rey Felipe VI.

Fujimori, vencedora de las elecciones celebradas entre abril y junio de este año, asumirá la Presidencia en una ceremonia que marcará el inicio de su mandato.

"Es mucho más que una toma de posesión", ha afirmado este lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa en la sede del partido. Según ha defendido, este viaje refleja "el compromiso del PP con la democracia, la libertad y el fortalecimiento de los lazos entre España y las democracias iberoamericanas".

Gamarra ha subrayado así que la formación que encabeza Núñez Feijóo "siempre" va a defender "los valores de libertad y democracia" especialmente "en aquellos países hermanos con los que tenemos especiales vinculos".

En este sentido, la vicesecretaria 'popular' ha instado a la Unión Europea a dar "prioridad" en su agenda a la defensa de la democracia e Iberoamérica. "Tiene que ser una prioridad en la agenda europea y de ahí también la presencia mañana del presidente Feijóo", ha remarcado Gamarra.

En contraposición a la situación de la democracia en Perú, la 'popular' ha lamentado que hay otros países como "Cuba o Venezuela cuyos ciudadanos y opositores ven como los valores de la democracia no están garantizados".

En este sentido, Gamarra ha recordado el caso de Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega "trabaja para que no vuelva a haber elecciones". "Es todavía mas necesario que nunca que España y la Unión Europea nos impliquemos en la defensa de los valores democráticos frente a los regímenes y las dictaduras", ha reivindicado.

ÁNIMO Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL ATENTADO EN BERLÍN

Por otro lado, la 'popular' ha querido trasladar un mensaje de ánimo y apoyo a las víctimas del atentado del pasado sábado en Berlín durante la fiesta del Orgullo LGTBI que se ha saldado con al menos una persona fallecida y 29 heridas.

"No hace mas que reafirmar nuestro compromiso con la defensa de la libertad y la democracia frente al fanatismo y frente a quienes utilizan el terror para derribar la libertad y el modelo de convivencia en el que todos tenemos que ser respetado", ha subrayado.