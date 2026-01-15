Feijóo será "altavoz" ante Sánchez del rechazo de todas las CCAA, salvo Cataluña, de la nueva financiación autonómica

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. - Kike Rincón - Europa Press

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado hoy que el próximo lunes será el "altavoz" del rechazo de todas las CCAA del régimen común, salvo Cataluña, de la nueva financiación autonómica. Así se lo trasladará a Pedro Sánchez en Moncloa en la reunión prevista para el día 19 de enero.

Feijóo ha recogido, en una entrada en su cuenta de la red X, varios titulares de distintos medios de comunicación --RTVE, El Mundo, ElDebate y ABC-- en los que se refleja el rechazo de todas las autonomías, salvo Cataluña, al nuevo modelo de financiación autonómica que ayer puso sobre la mesa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

"CONSENSO" CONTRA EL NUEVO MODELO

El líder popular destaca el "consenso" alcanzado por todas las CCAA "salvo una" y considera que éste es "revelador": "Han dicho de forma unánime que un condenado por malversación no puede ser el arquitecto del nuevo modelo de financiación autonómica".

Según Alberto Núñez Feijóo, el camino emprendido por Sánchez "no responde a las necesidades de la gente, sino a la exigencias del separatismo".

Por este motivo, anuncia que el lunes en Moncloa, en su reunión con el presidente del Gobierno, será "altavoz de lo que es justo" y ha advertido de que "no se puede seguir adelante con esto". Dicho esto, el presidente del PP sentencia rotundo: "no puede decidir el destino del dinero de toda España quien quiere salirse de ella".