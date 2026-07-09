Feijóo y Tellado participan en Valladolid en el Congreso de NNGG, que elegirá a Ignacio Dancausa como nuevo presidente

Archivo - El presidente de NNGG, Ignacio Dancausa, interviene durante la clausura la II Jornada Interuniversitaria de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, a 23 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el secretario general del PP, Miguel Tellado, participarán en el XVI Congreso de Nuevas Generaciones que arranca este viernes en Valladolid, en el que Ignacio Dancausa saldrá elegido como nuevo presidente en sustitución de la diputada vasca Beatriz Fanjul.

El cónclave, que se celebrará en el Centro Cultural Miguel Delibes, contará el viernes con la intervención de Tellado mientras que Feijóo se encargará de la clausura al día siguiente. Además, se debatirán y aprobarán dos ponencias, una Política y otra de Estatutos.

El pasado 4 de junio los aspirantes a presidir NNGG llegaron a acuerdo para llegar al congreso con una única candidatura encabezada por Ignacio Dancausa, hasta ahora presidente de NNGG en Madrid y afín a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En el proceso previo, tanto Dancausa como Antonio Landáburu, presidente de NNGG de Murcia, alcanzaron los avales necesarios --un mínimo de 250 que debían proceder al menos 140 de ellos de siete CCAA diferentes-- y anunciaron un acuerdo.

"Tras haber alcanzado los dos candidatos los avales necesarios para presentarnos al XVI Congreso de Nuevas Generaciones de España, hemos decidido unirnos para construir el mejor proyecto posible", afirmaron entonces en el mensaje que colgaron en redes sociales.

DANCAUSA DICE QUE QUIERE MOVILIZAR A LA JUVENTUD ESPAÑOLA

Dancausa ha dedicado estas semanas a presentar su candidatura por diferentes puntos de España. El pasado martes, en el acto de cierre en Madrid, afirmó que su objetivo es convertir a la organización juvenil en el "mayor movimiento político de España" para "echar al régimen" de Pedro Sánchez.

Además, ha pedido trasladar a Alberto Núñez Feijóo el compromiso de que NNGG "no defraudará su confianza" y trabajará para que el presidente de los 'populares' sea el próximo inquilino de la Moncloa, situando las elecciones de 2027 como la "batalla final" contra el socialismo.

Dancausa también ha reivindicado con "muchísimo orgullo" su identidad política ligada a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso: "Diré por España que soy 'ayuser'", afirmó el martes en ese último acto de campaña, en el que estuvo arropado por Tellado.