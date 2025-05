Feijóo, único candidato a liderar el PP en el congreso de julio tras retirarse el militante Bayo por no entregar avales

Bayo denunció este martes un "ataque informático" a la web oficial de su candidatura que recogía apoyos para competir en el cónclave del PP

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, será candidato único a liderar la formación en el XXI congreso nacional extraordinario que se celebrará en Madrid los días 4, 5 y 6 de julio, después de que haya retirado su candidatura el militante José Luis Bayo, ex presidente de Nuevas Generaciones de Valencia, por no entregar los 100 avales exigidos para poder competir en el cónclave.

"Ante la imposibilidad de poder presentar los avales en tiempo y forma, como lo requieren los Estatutos y los requisitos del congreso, pues evidentemente, habrá que retirar la candidatura que yo presido", ha declarado Bayo a los periodistas en la puerta de la sede nacional del PP de Madrid.

Este 28 de mayo acaba el plazo para presentar candidaturas a la Presidencia del PP ante el cónclave de julio. Los Estatutos exigen al menos 100 avales de afiliados al corriente de pago para poder aspirar a competir por la Presidencia del PP.

Bayo, portavoz de 'Iniciativa Regeneración del PP', ha declarado que había recogido un total de 490 avales de forma telemática, muy lejos de las 94.501 firmas que ha reunido Feijóo. "Es un inmenso honor que mi partido confíe en mí. Estos avales no me pertenecen sino que me comprometen", proclamó el líder del PP este martes.

No es la primera vez que Bayo trata de presidir el PP, ya que también presentó su precandidatura en el congreso celebrado en 2018 --que aupó como líder a Pablo Casado--, llegando entonces a recoger 350 avales, si bien no logró pasar el corte al no contar con apoyos válidos suficientes.

BAYO DENUNCIÓ UN ATAQUE INFORMÁTICO

Este martes, Bayo denunció públicamente un "ataque informático" a la web oficial de su candidatura (www.iniciativaregeneracion.es) que recogía los avales para poder concurrir al congreso del PP y disputar el liderazgo a Feijóo.

"Durante las últimas horas, la plataforma ha sido objeto de un hackeo deliberado que ha alterado su funcionamiento normal, bloqueando el acceso de afiliados, manipulando datos e impidiendo el libre ejercicio de su derecho a apoyar la candidatura de las bases", aseguró en un comunicado.

Bayo, que no descarta denunciar ese "ataque informático", había exigido al Comité Organizador del Congreso (COC) "una ampliación del plazo de 48 horas para presentar su candidatura" y "poder esclarecer lo sucedido".

Según ha explicado, el presidente del COC, Alfonso Serrano, le ha comunicado que "era imposible el aplazamiento de los plazos para presentar los avales". Por eso, "ante la imposibilidad" de presentar esos apoyos "en tiempo y forma", ha confirmado que quedaba retirada su candidatura.

BAYO VE A MAZÓN "UN LASTRE" PARA EL PP

Bayo, que es militante del PP valenciano, ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, es un "lastre para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana" y ha dicho que éste "era uno de los temas que se tenía que poner en el tapete en este congreso"

"Yo creo que el señor Mazón ya hace ya mucho tiempo, por el bien del partido y por el bien de la marca, tenía que haber dimitido", ha manifestado, para añadir que él cree que esa es la "opinión mayoritaria dentro del partido".

Bayo ha indicado que su intención es inscribirse para poder participar en el XXI congreso y presentar enmiendas con el objetivo de defender propuestas como "un militante, un voto" y "discutir las listas abiertas" a las elecciones.