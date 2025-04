Feijóo ve una "cacicada" el caso que afecta al hermano de Sánchez: "No nos acostumbremos a esto porque no es normal"

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "cacicada" el caso que afecta a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ya que, según ha dicho, se está "confirmando" que se fue a vivir a Badajoz antes de que se le adjudicara la plaza y, una vez adjudicada, no sabía dónde estaba su puesto de trabajo y ni siquiera iba. A su entender, esto es de "aurora boreal".

"No nos acostumbremos a esto. Esto no es normal. No pensemos que lo que está ocurriendo en España es normal", ha declarado Feijóo a los periodistas tras participar en la XXIX Lectura Continuada de 'El Quijote' en el Círculo de Bellas Artes en Madrid.

El presidente del PP se ha pronunciado en estos términos el mismo día que David Sánchez Pérez-Castejón ha acudido a los Juzgados de Badajoz para declarar por segunda vez ante la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz en calidad de investigado, por el caso que se sigue por su contratación en la Diputación de Badajoz.

"ESTO ES DE AURORA BOREAL"

Según Feijóo, el sumario de este caso es "lo suficientemente explícito para acreditar que en pleno siglo XXI" se estaba "creando" una plaza para la que "ya se sabía quién iba a ser el adjudicatario". "Y lo que ya no tiene ni un pase es que eso afecte al hermano del propio presidente del Gobierno de España", ha exclamado.

A su entender, esto "nunca ha ocurrido esto en la democracia española". "Cacicadas las hemos visto, pero como ésta no. Esto es gigantesco", ha asegurado, para añadir que "se esté confirmando que el hermano del presidente del gobierno se fue a Badajoz "a vivir antes" de que saliera la plaza.

Tras adjudicársele la plaza, ha proseguido Feijóo, el hermano del presidente el Gobierno "no conocía muy bien el emplazamiento de su puesto de trabajo" y "según indicios en el sumario no iba a trabajar".

"Esto es de aurora boreal. Y si aún encima cobraba y aparentemente residía en Portugal ¿Se puede cometer más actos presuntamente delictivos en un único sumario? No. Y esto afectando a la Presidencia del Gobierno", ha dicho.

Feijóo ha insistido en que no se puede "acostumbrar a esto" porque "no es normal". "No pensemos que lo que está ocurriendo en España es normal. Hemos pasado de la ingobernabilidad en el inicio de la legislatura al desgobierno más absoluto según va avanzando la legislatura. Yo creo que ya está bien", ha finalizado.