Feijóo viaja hoy a Valladolid por el Congreso de NNGG y verá el partido España-Bélgica con jóvenes del PP

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajará este viernes a Valladolid con motivo del XVI Congreso de Nuevas Generaciones del PP, en el que Ignacio Dancausa saldrá elegido como nuevo presidente en sustitución de la diputada vasca Beatriz Fanjul. Allí se rodeará de jóvenes del PP para ver el partido entre España y Bélgica, según han indicado a Europa Press fuentes del PP.

El partido de cuartos de final del Mundial 2026, que tendrá lugar en el estadio de Los Ángeles, enfrentará a las selecciones de España y Bélgica y el ganador logrará un puesto en semifinales. En esta ocasión, el presidente del PP lo verá en Valladolid mientras que el pasado lunes siguió desde un avión el partido entre España y Portugal, como él mismo relató en redes sociales.

"No ha sido el partido más cómodo de ver, pero lo importante es que España ya está en cuartos y seguimos soñando. ¡Vamos, España!", afirmó Feijóo en 'X', acompañado de una instantánea suya viendo a la selección española desde su asiento en el avión que le llevaba a Bilbao para mantener al día siguiente una reunión con los empresarios vascos.

TELLADO INTERVENDRÁ HOY EN EL CONGRESO

El secretario general del PP, Miguel Tellado, intervendrá este viernes en la primera jornada del Congreso de Nuevas Generaciones, que se celebrará en el Centro Cultural Miguel Delibes, mientras que Feijóo lo hará en la jornada de clausura. Además, se debatirán y aprobarán dos ponencias, una Política y otra de Estatutos.

El pasado 4 de junio los aspirantes a presidir NNGG llegaron a acuerdo para llegar al congreso con una única candidatura encabezada por Ignacio Dancausa, hasta ahora presidente de NNGG en Madrid y afín a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En el proceso previo, tanto Dancausa como Antonio Landáburu, presidente de NNGG de Murcia, alcanzaron los avales necesarios --un mínimo de 250 que debían proceder al menos 140 de ellos de siete CCAA diferentes-- y anunciaron un acuerdo.

"Tras haber alcanzado los dos candidatos los avales necesarios para presentarnos al XVI Congreso de Nuevas Generaciones de España, hemos decidido unirnos para construir el mejor proyecto posible", afirmaron entonces en el mensaje que colgaron en redes sociales.

DANCAUSA DICE QUE QUIERE MOVILIZAR A LA JUVENTUD ESPAÑOLA

Dancausa ha dedicado estas semanas a presentar su candidatura por diferentes puntos de España. El pasado martes, en el acto de cierre en Madrid, afirmó que su objetivo es convertir a la organización juvenil en el "mayor movimiento político de España" para "echar al régimen" de Pedro Sánchez.

Además, ha pedido trasladar a Alberto Núñez Feijóo el compromiso de que NNGG "no defraudará su confianza" y trabajará para que el presidente de los 'populares' sea el próximo inquilino de la Moncloa, situando las elecciones de 2027 como la "batalla final" contra el socialismo.

Dancausa también ha reivindicado con "muchísimo orgullo" su identidad política ligada a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso: "Diré por España que soy 'ayuser'", afirmó el martes en ese último acto de campaña, en el que estuvo arropado por Tellado.